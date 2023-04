Jurica Pavičić : la Croatie contemporaine en 5 actes

Des frères et des sœurs séparés, des héros de guerre ayant fait de mauvais choix, les deuils, la violence et l’émergence de la corruption...

Mais même face à ces sombres tableaux subsisteront l’amour, l’espoir et la fraternité comme autant de facteurs rédempteurs pour continuer à vivre et survivre. Il confirme ici son talent d’écrivain méditerranéen à la fois sombre et lumineux.

Il parvient à raconter brillamment une Croatie solaire à travers le destin des gens ordinaires. Il est le premier auteur de polar croate publié en France, multi primé en Croatie, France et ailleurs.

Les éditions Agullo nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jurica Pavičić est un écrivain, scénariste et journaliste croate né à Split en 1965 et multi primé en Croatie et à l’étranger. Son premier roman paru en français chez Agullo, L’Eau rouge, s’est vu décerner en 2021 les principaux prix polar dont le Grand Prix de Littérature Policière et le Prix Le Point du Meilleur Polar Européen.

Son deuxième roman, La Femme du deuxième étage, est paru chez Agullo en 2022. Le Collectionneur de serpents est son premier recueil de nouvelles traduit en français