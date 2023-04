Festival du livre de Paris 2023 : “30 % de fréquentation en plus” (ou pas)

Le communiqué italien fait bien plus état du lien « indissoluble entre l’Italie et la France » que des problèmes de paiement qui auront ponctué les journées de vendredi et samedi. Il n’évoque pas non plus le dépit des visiteurs préférant abandonner les livres qu’ils comptaient acheter plutôt que d’affronter une attente interminable aux caisses.

Au point que l’on a retrouvé des livres jusque dans les toilettes — certains avec des dédicaces. Difficile à remettre en vente, dans ces conditions, mais un prochain article y reviendra.

Non, l’Italie s’empresse de remercier Paris pour son accueil et apprécie « cette incroyable vitrine pour la culture et la créativité » du Bel Paese, dans un communiqué de presse officiel. Réjouissances et félicitations ne seront peut-être pas les maîtres-mots des exposants cette année, mais qu’importe : le président du Syndicat national de l’édition vante pour sa part « une fréquentation du public et une attention toujours plus importante ».

En matière de visitorat, la tendance encore à confirmer serait « une croissance de 30 % par rapport à 2022 », assure Vincent Montagne. Et la raison de cet engouement ne saurait être attribuée à un problème de comptabilisation du nombre réel de visiteurs.

Assurément, poursuit le président du SNE, « la raison ne peut qu’entre liée à la participation de l’Italie », dont la présence aura contribué « au grand succès de l’événement à travers un programme d’une extraordinaire qualité ».

Et l'an passé, donc...

En 2022, les organisateurs s’étaient gargarisés d’un « record de fréquentation », avec 90.000 visiteurs, une affirmation saugrenue dans le cas d'une première édition : sans aucun référentiel permettant d'en juger, c’était donc tout à la fois un record et une contre-performance…

Avec 30 % de croissance, on atteint quelque 117.000 visiteurs cette année, sur une amplitude de 33 heures d’ouverture (et non 32 h, comme nous l’avions évoqué, mea culpa). Soit un débit de 59 personnes entrant par minute. Près d'une par seconde : à tenter chez soi pour se donner une idée plus juste d'un pareil volume...

2023 signe donc un record, cette fois de toute évidence, mais la catégorie dans laquelle le ranger laisse encore songeur.

Restent encore à disposer des entrées payantes et gratuites, pour mesurer la réussite de la manifestation, qui cette année avait tout misé sur TikTok et l'entrée offerte aux moins de 25 ans pour conquérir les jeunes lecteurs.

Mise à jour 20h03 :

Dans un communiqué, le Festival corrige le tir d'une évaluation plus que hasardeuse : les chiffres de fréquentation demeurent farfelus (et déclaratifs), mais on redescend à 102.350 personnes. Les ventes de livres, en revanche, seraient en croissance de 32 %. Aucune explication sur ces 30 % pourtant avancés dans le message des Italiens. Les jeunes lecteurs auraient en revanche représenté près de 60.000 visiteurs. Rendez-vous l'an prochain, du 12 au 14 avril pour la troisième édition au Grand Palais Ephémère.

Le CP est diffusé ci-après dans son intégralité.

Plus de 100 000 visiteurs pour la seconde édition du festival du livre de paris des ventes de livres en croissance de 32 %

Pour sa deuxième édition, le Festival du Livre de Paris a accueilli 102 350 visiteurs au Grand Palais Ephémère et dans ses différents lieux hors-les-murs, qui ont pu profiter durant trois jours d'une programmation exceptionnelle et riche de l'intervention de près de 350 auteurs venus à la rencontre d'un public nombreux, en hausse de 13% par rapport à 2022. Cette hausse de la fréquentation a permis la vente de 90.200 ouvrages en 3 jours pour un chiffre d'affaires en progression de 32 % par rapport à 2022.

Cette édition était placée sous le signe de l'Italie, pays invité d'honneur. Parmi les moments forts du programme « Passions italiennes » partagée avec le festival Italissimo qui se tenait la même semaine, retenons les interventions d'Antonio Scurati, Paulo Rumiz, Milena Agus, Milo Manara, Paulo Cognetti ou encore le regard à la fois intime et universel qu'Erri De Luca a posé sur l'époque au cours de son grand entretien donné en conclusion du Festival.

Les plus grandes voix de la littérature contemporaine ont résonné sur les 7 scènes du Grand Palais Ephémère qui ont mis à l'honneur tant la bande dessinée que la littérature jeunesse, la romance, la fantasy, le polar ou les sciences humaines. Quelque 1750 séances de dédicaces ont eu lieu. Par ailleurs, les éditeurs de livres de sciences et de livres religieux ont pu cette année présenter leur actualité éditoriale dans deux nouveaux lieux hors-les-murs dédiés.

« La formidable affluence des moins de 25 ans, qui représentent près de 50 % des visiteurs en 2023, nous conforte sur le renouvellement des générations de lecteurs » explique Jean-Baptiste Passé, Directeur général du Festival. Plusieurs axes ont permis ce succès, notamment le partenariat avec TikTok, qui a contribué à amplifier la communication de la manifestation auprès de cette tranche d'âge, et l'utilisation du Pass Culture.

Notons aussi qu'en cette veille de vacances scolaires, 6500 élèves de tous niveaux ont fait le déplacement et bénéficié de 110.000 euros de chèques Lire offerts par Centre National du Livre (CNL) pour les collégiens et par la Région 1le-de-France pour les lycéens.

Vincent Montagne, Président du Syndicat national de l'édition et Président du Festival du Livre de Paris, se « félicite de la participation de maisons d'édition de toutes tailles et implantées tant à Paris qu'en régions, soutenues notamment par la Région ile-de-France ou par le programme Les indés les yeux fermés, ainsi que de l'engagement des 165 libraires de Paris Librairies ».

