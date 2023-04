Journée mondiale du livre : Quelle place aux lecteurs aveugles ?

En effet, le 4 janvier dernier, le Centre de Transcription et d’Édition en Braille, CTEB, membre de la Fédération des Aveugles de France, a proposé un catalogue avec plus de 2000 titres en braille au même prix que l’édition commercialisée « classique » en librairie à destination des particuliers. La demande est depuis considérable, mais cette initiative, faute de moyens, ne sera que temporaire.

Parallèlement, les éditions adaptées comme les associations Les Doigts Qui Rêvent et Mes Mains en Or, spécialisées dans la création ou l’adaptation d’albums tactiles illustrés pour les enfants déficientsvisuels, membres également de la Fédération des Aveugles de France, ne peuvent pas assumer financièrement cette démarche du fait de coûts de fabrication des illustrations tactiles bien supérieurs encore à ceux du braille seul.

Ces éditions, soutenues faiblement par des collectivités publiques et en grande partie des mécènes privés sont proposées à un prix de vente inférieur aux coûts réels de fabrication. Toutefois, ce prix de vente s’avère encore bien supérieur de 2, 3 voire 4 fois au prix de vente de sa version classique en librairie.

Le Centre National du Livre doit plus s’investir dans le soutien de ces acteurs majeurs du livre, et ne pas se désengager de son rôle pour permettre aux personnes déficientes visuelles d’accéder à la lecture à tous les âges de la vie. Aussi la Fédération des Aveugles de France profite de cette journée mondiale du Livre pour interpeller l’État sur le manque d’équité et rappeler que l’accès au livre s’inscrit dans la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances.

Pour Bruno Gendron, Président de la Fédération : « Il est urgent que des dotations soient accordées pour maintenir une véritable politique d’acces aux livres pour tous. »

Créée en 1917 et reconnue d’utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rassemble des militants, usagers, professionnels et bénévoles engagés pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes déficientes visuelles.

Présidée par Bruno Gendron, la Fédération représente un partenaire de premier plan des pouvoirs publics et des élus locaux. Elle est présente dans les régions de métropole et d’outre-mer, au travers de ses associations membres qui sont au service de plus de 10 000 adhérents et bénéficiaires.

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France agit au quotidien afin de permettre une citoyenneté́ pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes, en France comme à l’étranger.

Crédits photo : David Underland/ Unsplash