Deux amants, deux voix qui s’entrelacent dans une nuit de ferveur. Dans ce huis clos amoureux, on devine à peine le monde extérieur. Tout se mêle, l’amour et la mort, la peur et le désir, la passion et la tendresse.C’est l’une de ces conversations fiévreuses qui ne s’achèvent qu’avec l’aube.

Mais avant la lumière, il faudra traverser un tout autre monde… Au rythme hypnotique du dialogue, voyant sans être voyeur, le lecteur entre dans l’intimité du couple et se laisse emporter dans un voyage initiatique. Suspendus entre rêve et réalité, les symboles se multiplient : feu, serpents, oiseaux et l’antique combat entre bien et mal.

Avec ce Dialogue imprégné du plus ardent romantisme, Simon Johannin met à nu ses thèmes de prédilection pour en poursuivre l’exploration.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Mazamet dans le Tarn en 1993, Simon Johannin a grandi dans l’Hérault où ses parents apiculteurs tenaient une exploitation. Il quitte le domicile parental à 17 ans et s’installe à Montpellier pour suivre des études de cinéma à l’Université, qu’il déserte rapidement. Il travaille ensuite en intérim, puis comme vendeur de jouets, avant d’intégrer l’atelier d’espace urbain de l’école de La Cambre à Bruxelles de 2013 à 2016. L’Été des charognes, son premier roman, paraît en janvier 2017.