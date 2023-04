La Ride de Boileau et Pierre : tour de France en roue libre

La Ride est un album solaire, même si la météo n'est pas toujours clémente pour les deux courageux cyclistes. Malgré le vent de face, la pluie battante, les crevaisons à répétition et les engueulades inévitables, les planches laissent une impression de liberté et d'horizon dégagé, de soleil sur la peau et de sourire en travers de la face.

C'est probablement l'un des atouts majeurs de ce projet : l'enthousiasme communicatif des protagonistes contamine de planche en planche les lecteurs. Le projet un peu bateau, voire assez convenu, est transformé en road-trip radieux par ces deux abrutis de Florent et Simon, optimistes forcenés, candides en cuissard de nylon, qui ne voient jamais que le verre à moitié débordant, l'arrivée à quelques kilomètres et l'ivresse du dépassement de soi.

Un bout de planche

Dans un style graphique épuré, au trait fin, le dessin de Florent Pierre semble s'amuser à tout moment : tantôt il dramatise les ombres pour souligner l'intensité des scènes, tantôt il arrondit les droites, courbe la route et les bicyclettes, offrant à ses cases une dynamique toute particulière, qui rappelle parfois celle que Blain déployait dans les deux tomes de Quai d'Orsay.

L'univers, cependant, est plus proche de celui d'Etienne Davodeau (Chute de vélo, bien sur, pour le sujet, mais aussi les pérégrinations à travers les paysages qu'il a mises en scène dans Lulu femme nue ou dans son dernier album qui sillonne la France, Le droit du sol) : Simon Boileau, qui signe le scénario, semble lui aussi vouer un amour sans borne à la bouffe simple, au repas arrosé qui couronne une journée bien remplie.

Pas de doute, ce récit optimiste, où deux héros déploient une énergie surhumaine pour échapper à leurs boulots sans enjeux devrait plaire à bon nombre de lecteurs. On se plaît en compagnie de ces deux cyclistes, de ces deux auteurs, de leurs mésaventures jamais vraiment horribles et de leurs sautes d'humeur homériques, on voudrait poursuivre la route encore un peu plus loin, pour que les vacances improvisées ne prenne pas fin et que le retour à la triste réalité soit, ne serait-ce que de quelques planches, encore repoussé.

Un album débordant de fraîcheur et de luminosité, idéal pour siroter l'été, après une longue balade en biclou, allongé dans l'herbe à l'ombre d'un vieil arbre aux branches accueillantes.