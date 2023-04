Blooming Girls : l’éveil à la sexualité… par la littérature  

Kazusa a rejoint le club de littérature du lycée. Ses membres forment une petite bande d’excentriques loin des commérages des autres élèves. Ensemble, elles s’immergent dans les grands classiques de la littérature japonaise… qui font tous l’éloge de la sensualité des rapports charnels. Rougissantes, les jeunes filles font semblant que ces beaux mots sont sans lien avec la réalité. Jusqu’à ce que l’une d’entre elles brise l’interdit tacite en déclarant qu’avant de mourir, elle aurait bien envie de faire l’amour. Les autres ne peuvent s’empêcher de se demander comment c’est, l’amour — au sens charnel du terme.

En parallèle de ces discussions de plus en plus agitées et de moins en moins littéraires, chacune des membres du club va vivre sa première romance. Que ce soit un ami d’enfance, un camarade de classe, ou même un inconnu sur un site de chat en ligne, des hommes se mêlent petit à petit à leurs vies et les conduisent à se poser encore plus de questions.

Romance moderne

Notre héroïne Kazusa a du mal à faire le tri dans ses sentiments pour son ami d’enfance Izumi. Lui qui était si petit et frêle a grandi et est devenu très apprécié de la gent féminine. Les filles de sa classe la dévisagent dès qu’elle lui adresse la parole. Izumi est-il encore le même ? Ou la puberté a-t-elle fait de lui un étranger ? Kazusa ne sait plus où donner de la tête. Se plonger dans la littérature, voilà qui la distraira. Ou pas…

Blooming Girls nous sort de l’innocence des romances classiques pour venir mêler aux premiers sentiments le bourdonnement des hormones. On y ressent les cafouillages d’une jeunesse dont l’éducation sexuelle est pleine de trous. Sans tabous (mais en restant tous publics), la série suit le quotidien de jeunes filles tiraillées entre l’éveil de leur désir, les attentes sociales et la pression des autres adolescents.

Fraîcheur d’une jeunesse balbutiante

La sincérité des pensées des personnages qui s’ouvrent à nous dans tous leurs doutes confère à Blooming Girls une fraîcheur revigorante. Le trait fin et délicat de Nao Emoto se prête parfaitement à ces thématiques : elle n’a pas son pareil pour dessiner les visages rougissants et les tremblements émotifs. Sa plume achève de baigner la série de douceur poétique.

On se reconnaît dans ces personnages plein de défauts, qui enchaînent les gaffes sous la pression du groupe, qui ignorent encore tout de l’existence — et qui finissent par faire toutes les erreurs que nous avons pu commettre aussi. Cette plongée au cœur de la jeunesse, dans toute sa bêtise, sa gêne et sa vigueur, est vraiment la force de la série. Les cinq héroïnes sont très humaines, à la fois plus fragiles et moins timides qu’elles ne le laissent paraître, et on s’attache tout de suite à elles.

Beau petit succès au Japon où elle a été adaptée en anime (sous le titre Maidens of the Savage Season) et en drama, la série Blooming Girls sera complète en huit volumes, dont les deux premiers sont déjà disponibles.