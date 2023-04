Paris : au Festival du livre, McDo fait la lecture, un éditeur offre un kebab

Dès l’entrée du Grand Palais éphémère, où se tiendra la manifestation jusqu’à ce dimanche 23 avril, se tient le stand des Éditions du Net. Et en cette première journée d’ouverture, une offre improbable attire l’attention des visiteurs : « Un livre acheté, un kebab offert. » Qui dort dîne, on connaissait, qui lit mange, voilà qui devient cocasse…

Des burgers, des livres, de la com'

Pour cette deuxième édition dans l’enceinte du GPE, McDonald’s a décidé de grossir les rangs des exposants. C’est qu’au travers de ses multiples opérations, l’enseigne est devenue — et de très, très loin — le premier marchand de livres jeunesse en France.

ActuaLitté dévoilait en décembre 2021 que les restaurants écoulent, d’après les chiffres officiels, quelque 2 millions de bouquins mensuellement. Soit près de 27 % du volume global de titres jeunesse que tous les éditeurs écoulent chaque mois. De quoi s’étouffer en dégustant son sundae…

La puissance de l'opinion publique

Bien entendu, cette opération de culturewashing pour louable et louée qu’elle soit, n’en demeure pas moins… du culturewashing. En fournissant un livre pour chaque menu enfant acheté (les célèbres Happy Meals), la marque fléchit contre les attaques répétées.

Depuis des années, l’emblème de la malbouffe prend sanction sur sanction d’associations diverses et variées — déjà, en 2011, un McDo brésilien écopait de 1,3 million € d’amende. En cause, la présence de ces cadeaux qui invitent les plus jeunes à consommer les produits, appâtés par la récompense. Et donc, mangeraient trop gras.

Critiquée pour ses jeux et jouets, l’enseigne avait d’abord changé de matière : moins de plastique, plus de carton. Et d’ici à 2025, des jeux entièrement en matériaux recyclés, dérivés de plantes et fibres certifiées. Les livres font partie de cette même tendance.

McDonald's, acteur de la lecture

Au Festival, McDo se montre discret : ni clown ni burgers, juste une façade de livres, et se présente comme un acteur « engagé pour l’accès à la lecture ». En partenariat avec Bookinou, le stand offre « pour les plus jeunes, des histoires contées » et « pour les plus grands, des initiations à l’illustration par un professionnel ».

Crédits photo : stand McDo, Festival 2023 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Très semblable à la proposition que l’on retrouve depuis 2017 au Salon du livre jeunesse de Montreuil, cette présence en ferait presque oublier les repas fast-food. Et de fait, même les pouvoirs publics apprécient cet engagement. « Parfois, le livre McDo est le premier ouvrage de la bibliothèque, la première expérience joyeuse d’une lecture personnelle », assurait Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre.

Crédits photo : stand McDo, Festival 2023 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

De Montreuil au VIIe arrondissement, une même approche : on ne change pas une équipe qui ratisse large.

Kebab ou t'es pas cap ?

Comme nous l’indique Henri Mojon, président des Éditions du Net, son offre, avant tout ludique et burlesque, devient le contrepoint ironique de toute la communication de McDo. Et invite peut-être même à une prise de conscience : acheter de la malbouffe à ses enfants et se voir offrir un livre, le principe fonctionne-t-il en sens inverse ?

Crédits photo : stand des Editions du Net - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

D’ailleurs, suivant les territoires, l’offre de gratuité de lecture s’adapte aux clients : en 2018, l’éditeur de mangas Shonen Jump s’entendait avec l’enseigne pour la distribution de mangas offerts avec son repas.

Mon nom est Prim, Ventaprim

Les Éditions du Net tapent donc dans la fourmilière, avec un large sourire : « Plusieurs visiteurs sont tout de même venus nous voir, curieux de savoir où étaient le grill et la viande — comme si nous avions dissimulé une sandwicherie derrière les livres. »

Entre sourires et photos souvenirs, les visiteurs s’arrêtent, intrigués… mais cèdent-ils ? L’éditeur sourit à son tour : « C’est une opération qui ne se prend pas au sérieux... » D'autant plus que la loi sur le prix unique interdit la vente à prime de livres — pour faire simple, on ne peut offrir un bon d’achat pour quiconque se procure un ouvrage. Ici, on joue avec la limite du cadre légal, à savoir d’un côté l’article L. 121-35 du Code de la consommation et l’article 6 de la loi sur le prix du livre de 1981.

Crédits photo : stand des Editions du Net - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Le principe de la loi Lang réside en ce qu’il a interdit la vente à prime pour ne pas dévaloriser le livre, et que le consommateur ne soit pas incité à acheter l’ouvrage simplement pour obtenir le bien », reprend Henri Mojon. « McDonald’s agit dans le sens contraire : le livre est relégué au rang de supplément, dévalorisé dans son principe. »

Et de conclure : « Le message relève avant tout de la provocation, pour interpeller les visiteurs et les inviter à échanger sur le sujet. Donc, donner l'opportunité de présenter les livres de nos auteurs. » Mais alors, pas de sandwich ? « Tout dépend : sauce blanche ou harissa ? »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0