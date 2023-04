À Londres, on interroge la protection du droit d’auteur

Au cours de ce colloque, des spécialistes de la propriété intellectuelle mettaient en garde le secteur de l'édition contre les dangers qui pèsent sur les protections : comment la législation évolue-t-elle à travers le monde, avec des défis juridiques sur différents continents ? Quelles sont les attentes ? Comment encourager la liberté d'expression et le droit d'auteur ?

Et l'épuisement du droit d'auteur, que signifie-t-il pour l'industrie ?

C'est un contexte favorable pour l'édition et la protection de ses propriétés intellectuelles. À titre d'exemple, le récent cas du procès opposant Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, John Wiley & Sons et Penguin Random House avec l'Association of American Publishers face contre Internet Archive. Cette dernière fut condamnée pour son prêt "Open Library".

Ces tables rondes trouveraient d'ailleurs leur pleine justification dans l'actualité d'après Publishing perspectives. Aux États-Unis, l'AAP tente de mettre en place une régulation de prêt numérique. Et au Canada, où le dernier le gouvernement modifie la Loi sur le droit d'auteur « afin d'assurer une rémunération équitable aux créateurs et aux titulaires de droits d'auteur dans le cadre d'un marché durable de l'édition éducative ».

Les maisons d'éditions présentent ont assisté aux interventions de Dan Conway (PDG, Publishers Association), Brian Wafawarowa , président, Association des éditeurs d'Afrique du Sud, Maria A. Pallante , présidente-directrice générale, Association of American Publishers (AAP) et Isobel Dixon , ancienne présidente de l' Association of Authors' Agents (AAA) du Royaume-Uni.

Une discussion sur les menaces à l’échelle internationale devrait avoir lui après les présentations. Peut-être par manque de temps, la traduction d’ouvrages par intelligence artificielle n’a pas été mentionnée.

Le programme détaillé est disponible en ligne.

