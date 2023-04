LOL, Qui rit sort : Blanche Gardin dézingue Jeff Bezos et Amazon

Depuis son premier livre, Il faut que je vous parle (coécrit avec Joseph Carabalona - First, mars 2016), Blanche Gardin n’a pas renoué avec l’édition. Pourtant, ce sont près de 46.000 exemplaires qui ont trouvé lecteur, dont plus de 43.700 en poche, chez J’ai Lu, soit dit en passant.

L’ouvrage reprenait son spectacle éponyme, ajoutant une dose de nouveautés inédites. D’après les données Edistat, 55 % des ventes de poche se firent en librairie, contre 42 % en enseignes et internet. Dont Amazon, certainement.

Gros Bezos de Blanche

Pour les besoins d’une nouvelle saison de LOL : Qui rit sort, que produit Prime Video avec le concours d’humoristes, les réalisateurs avaient tenté de convaincre Blanche Gardin de participer. Réponse de l’intéressée : « J’ai bien compris qu’il ne s’agissait que d’une seule journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, j’ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde. »

Et ce n’est que le début : « Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne. »

Certes, pour 8 heures de présence dans une pièce à s’empêcher de rire, le montant aboutit à un taux horaire délirant. Sauf que l’actrice ne rate pas non plus l’occasion d’épingler la firme, rappelant qu’elle bénéficie « même d’1 milliard d’euros de crédit d’impôt, alors qu’elle fait 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires ».

Et, pour réjouir les libraires qui reprendront en chœur, pas question de collaborer avec une firme qui crée des emplois « en en détruisant d’autres ». Lesquels jobs sont « éreintants dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu’on empêche de se syndiquer… »

Et de poursuivre : « Tout ça pour quoi ? Pour qu’on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne. »

Savoureux.

La suite est à l’aune, dans une publication sur le réseau de Mark Zuckerberg, qui doit se régaler.

Mais Blanche sait aussi raison garder, sans fermer toutes les portes de son avenir. Et, interpellant Jeff en conclut :

« Si toutefois, me lisant, vous tombiez des nues, ou de l’espace (je connais pas votre emploi du temps ces jours-ci) en découvrant des choses dont vous n’étiez pas au courant et qui vous peinent, et que ça vous donne envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que vous pourriez me réinviter ultérieurement. Et que je pourrais accepter. Lol. » – Blanche Gardin

Assurément, ça, il fallait qu’elle nous le dise !

Crédits photo : Blanche Gardin