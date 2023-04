Redécouvrir les classiques... sans réécriture ni édulcorant

Alessandro Gallenzi, éditeur d'Alma Books et de Calder Publications, explique dans The Bookseller que l’ouvrage doit être réinventé pour être adapté aux lecteurs d’aujourd’hui, et faire renaître des « livres injustement oubliés ». Il précise : « le voyage vers une reconnaissance posthume durable est semé d’embûches et d’incertitudes, et souvent ponctué de longues périodes d’oubli. »

Le catalogue se compose d'auteurs anglais tels que Rupert Brooke avec ses Letters from America, Charles Dickens avec La Pension Lirriper ou encore Jane Austen avec Lady Susan. Des biographies d'auteurs étrangers aussi traduits, comme celle de Honoré de Balzac par David Carter, du Russe Fyodor Dostoïevski par Anthony Briggs, ou encore de l'auteur allemand Friedrich Hölderlin par Wilhelm Waiblinger par Will Stone.

Les lecteurs d’aujourd’hui

Hesperus Press propose des ouvrages avec des couvertures qui doivent « être attrayantes et de qualité, du papier à la reliure ». Ce cas n'est pas alors sans rappeler la maison d’édition brésilienne Antofágica, qui fait appel à des artistes contemporains pour dessiner leurs couvertures.

S’adapter toujours plus aux lecteurs d’aujourd’hui ? Il précise : « La typographie obsolète doit être éliminée, les erreurs d'impression corrigées, l'orthographe et la ponctuation modernisées et normalisées, les références contextuelles et les citations entièrement annotées. »

A l'heure où certains textes sont « révisés », la maison britannique ne suit pas le même chemin que ses confrères, comme HarperCollins avec Agatha Christie. Au lieu d'amender et modifier, Hesperus ajoute plutôt des notes sur l'œuvre et l'auteur, pour en contextualiser la lecture. À l'instar de Pan Macmillan, pour la réédition du texte de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent.

