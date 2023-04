Une saga immortelle, Twilight de retour en série 

Il y a trois ans, sortait Midnight Sun. Twilight, la saga vampirique de Stephenie Meyer (traduite en français chez Hachette par Luc Rigoureau) connaissait alors un nouvel essor. Edward et Bella avaient de beaux jours devant eux et l'on ne croyait pas si bien dire.

Si le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements et que peu d’informations ont fuité, l'annonce fait déjà mouche parmi les fans : une série télévisée est en préparation. Reste encore à savoir s'il s'agira d'un remake des livres de Meyer à l'image des longs métrages ou bien d’une proposition totalement différente.

Elle avait tout arrêté : Stephenie Meyer annonce 2 autres livres Twilight

Sinead Daly a d’ores et déjà été annoncé comme travaillant sur le scénario de ce projet. On a pu retrouver la scénariste et productrice sur d’autres titres comme The Walking Dead : World Beyond (2020), l’adaptation Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (2016) ou encore The Get Down (2016).

Jusqu'à plus soif...

D’après le Hollywood Reporter, Stephenie Meyer en personne devrait être impliqué dans cette adaptation. Wyck Geofrey et l’ancien coprésident de Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig sont tous deux attachés à la production exécutive. Erik Feig avait, pendant son mandat chez Summit Entertainment, acheté les droits des livres Twilight après la disparition de Paramount Pictures.

Sous la bannière de sa société de production Temple Hill, Wyck Godfrey avait produit les cinq films distribués par Summit Entertainment. La franchise cinématographique de 5 films avait fait des stars de ses acteurs principaux : Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner.

Déjà en 2017, soit cinq ans après la sortie du dernier film de la saga : Twilight, chapitre V : Révélation, 2e partie, Jon Feltheimer sous-entendait la possibilité d’une suite. Il avait déclaré à Wall Street au cours d’une présentation des résultats de la société Lionsgate - dont il est PDG : « Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter, et quand nos créateurs seront prêts nous lancerons les projets ». Il faisait alors référence à ses deux franchises phares : Twilight et The Hunger Games.

Crédits photo : Twilight Breaking Dawn 2 Panel - Ronald Woan (CC BY-NC 2.0)