Riff Reb's et Antonio Hernández Palacios s'exposent chez Daniel Maghen

Riff Reb's s’est imposé comme l'un des meilleurs auteurs de récits maritimes de sa génération. Après la magnifique trilogie À bord de l'Étoile matutine (2009), Le Loup des mers (2012) et Hommes à la mer (2014), il livre une formidable interprétation graphique de L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson, avec son style sombre et vigoureux.

Les scènes d’abordage succèdent à la découverte d'îles désertes peuplées de pirates de la pire espèce. Son dessin se déploie dans de superbes illustrations réalisées à l’encre de Chine, au crayon gras et à la gouache blanche où la mer, la poudre et le sang se mêlent dans une véritable ode aux récits de piraterie.

L'exposition présente plus d'une centaine de dessins tirés du livre, des illustrations grand format réalisées spécialement pour l'occasion et une sélection d’originaux de ses précédentes publications (Marines, La Trilogie maritime, Le Vagabond des étoiles).

Le deuxième volet de cet événement est consacré à l'œuvre d'un grand maître de la BD, Antonio Hernández Palacios (1921-2000), avec plus de 120 planches originales tirées de ses séries phares. Son style spectaculaire et sa mise en couleurs explosive ont fait de Palacios l'un des dessinateurs les plus brillants de l'école espagnole.

Reconnu grâce au succès de son western Manos Kelly et de l’album Le Cid, il s’allie à Jean-Pierre Gourmelen pour donner vie à la série mythique Mac Coy et rentre ainsi dans la légende. Son trait précis tout en hachures, sa maîtrise des reliefs et de la perspective, sa palette détonante de couleurs offrent un spectacle sans pareil. L’exposition rend ainsi hommage à un maître du noir et blanc comme de la couleur directe à travers une large sélection d’œuvres.

Daniel Maghen a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition le jeudi 27 avril à partir de 19h, en présence de Riff Reb’s.