Disserter sur l'Homme avec La fille du Diable de Jenni Fagan

Jessie est arrivée à Édimbourg dans une drôle d’embarcation : un cercueil ! Son cercueil… Celui que son père avait fabriqué pour elle. Comme il l’avait fait pour sa mère et son frère.

Son père était le Diable en personne. Se battait avec tout le monde. Buvait beaucoup. Battait son épouse. Jusqu’au jour où Jessie avait considéré qu’il en était assez et l’avait empoisonné !

Les traditions, pour son enterrement, avaient été suivies a minima et les quelques hommes qui avaient accepté de porter le corps, l’avaient finalement jeté du haut d’une falaise au bas de laquelle Jessie était allé s’assurer qu’il était bien mort.

Puis elle était partie, dans son « bateau » improvisé, jusqu’à Édimbourg. À la rame. Avec la ferme intention de respecter une des dernières décisions de son père : la vendre à Monsieur Udnam pour qu’elle porte le bébé que Élise, la femme de ce dernier, ne pouvait pas porter.

Un drôle de ménage à trois s’installe, dès son arrivée dans l’appartement où Monsieur Udnam, Élise et Jessie habitent. Cette dernière rapidement engrossée accouche en quelques jours — n’est-elle pas fille du Diable ? — d’une petite fille qu’elle seule peut allaiter ! Ce qui repousse le moment où elle devra, après avoir touché son dû, partir qu’installer ailleurs sans pouvoir approcher sa progéniture plus d’une fois ou deux par an.

Mais au cours de cette période de promiscuité forcée, une relation faite de beaucoup plus que de l’amitié s’installe entre Jessie et Élise.

Ainsi, quand il devient évident que Monsieur Udnam martyrise physiquement et psychologiquement son épouse, Jessie envisage sérieusement de s’occuper de lui comme elle l’a fait de son père ! Mais y renonce finalement ne voulant pas devenir comme lui : ne voulant pas être vraiment la fille du Diable si elle recommence à tuer. Alors, avec Élise, elles décident de quitter l’appartement avec leur petite Hope.

Ce que ne peut accepter l’irascible, l’omnipotent, le violent Monsieur Udnam qui va les en empêcher. Définitivement. Mais, avant de rejoindre les esprits d’Élise et de Hope qui s’enfuient dans les entrailles du 10 Luckenbooth Close, Jessie maudit longuement Monsieur Udnam, le voue, lui, tous ceux qui le protègent, le corps de l’immeuble et toutes ses structures, à toutes les malédictions dont la fille du Diable peut les accabler « pour l’Éternité ».

Une malédiction dont l’immeuble subira inlassablement les conséquences.

Sur une centaine d’années et dans les neuf étages de l’immeuble, Jenni Fagan va nous entraîner dans des tranches de vies croquées dans chaque appartement du 10 Luckenbooth Close avec les différentes locataires qui s’y sont successivement trouvées.

Trois périodes. Trois étages par période. Trois chapitres par étage. Neuf personnages principaux qui défilent dans le livre avec des destins sombres, compliqués, parfois sinistres, toujours plus ou moins plombés par les contrecoups de cette malédiction que la jeune fille aux petites cornes de diablotin souvent cachées sous un chignon ou un foulard, a lancée.

Étage après étage, sans y prendre garde, avec cette écriture toujours aussi souple et pourtant froide et sans retenue, le récit nous transporte dans un Édimbourg sombre et abandonné, dans des quartiers peu fringants où la pauvreté règne en maîtresse exigeante au service des riches « qui s’enrichissent grâce à une construction fondée sur le meurtre ou la pauvreté d’autrui ». Des riches qui déclenchent des guerres où « les pauvres doivent toujours mourir ». Des riches, des hommes riches, qui toujours veulent plier les femmes à leurs volontés, sans jamais reculer devant la violence quand ils ne « parv[iennent] pas à les dompter ».

Au fil des tribulations de ses personnages, Jenni Fagan se donne les occasions de disserter sur l’Homme (« ne me dis pas que nous sommes l’espèce la plus évoluée, nous sommes juste l’espèce la plus debout – avec des niveaux d’illusion irrationnels »), sur son comportement inadéquat vis à vis de sa planète nourricière (« un jour elle libérera un agent pathogène capable de nous éradiquer »), sur sa soif de sang et de pouvoir que rien ne peut justifier (« Aucun Dieu ne veut qu’on tue en son nom. […] Les humains ont inventé cela pour justifier leur propre soif de sang […] pour la rendre sacrée […], pour éviter la prison »), sur sa capacité à conditionner ses semblables pour les utiliser (« Nous sommes tous malléables et à la merci de programmes qui nous ont formatés […] religieux […] orientés en fonction du sexe »).

Seuls les poètes tentent « de déverrouiller, de déconstruire […] les grands secrets du monde », car ils font partie de « ceux qui veulent que l’humanité évolue pleinement » au contraire de ceux qui « sont parvenus, pendant une période de l’histoire, à s’accaparer le temps. À se dire qu’ils ne mourront pas ». Pour garder « les choses telles qu’elle sont ou les ramener à l’âge des ténèbres ».

Mais les poètes ne parviennent pas à entraîner leurs semblables derrière eux…

La traduction de Céline Schwaller retrouve les accents (déjà perçus dans La Sauvage ou dans Le Buveur de Lumière) qui traduisent les ambiances lourdes des romans de Jenni Fagan. La dureté, l’âpreté des situations, est omniprésente pour ces personnages qui luttent pour leur destin avec, semble-t-il, d’autant plus de résolution que la vie s’attache à les accabler (n’est-il pas tellement étonnant que même la fille du Diable, malgré les cornes qui poussent au travers de ses cheveux ne parvienne pas à arrêter le bourreau de son amie ?).

Dans cette Écosse rude et au ciel bas, Jenni Fagan distille des récits imbriqués et complémentaires, captivants et noirs pour le plus grand plaisir des lecteurs.