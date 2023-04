Mangas, BD et occasion : les préférés des français ?

Sur Rakuten, les ventes de mangas font un bon de 31 % entre 2019 et 2022. Un élan confirmé par l’étude de GfK concernant les tendances du marché du livre en 2022. L’an dernier en France, le manga représentait plus de 48 millions d’exemplaires vendus et 1 titre sur 4 parmi les meilleures ventes de l’année.

Le site marchand établit un top 3 des franchises parmi les mangas les plus vendus de janvier 2022 à janvier 2023. Et si les nouvelles séries et les dernières sorties font régulièrement leurs apparitions parmi les meilleures ventes de la semaine, ici ce sont les grands classiques qui restent roi.

One Piece d’Eiichiro Oda publié en France chez Glénat prend la tête du classement suivi par un autre titre de la maison : l’indémodable Dragon Ball d’Akira Toriyama et Toyotaro. Enfin Naruto, qui fêtait ses 20 ans de publication chez Kana l’an dernier.

Le charme de la BD

Le neuvième art n’est pas en reste et arrive lui aussi en top catégorie des livres les plus plébiscités par les lecteurs français. En tête, petits et grands se sont laissé emporter par Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain qui s’est écoulé à 686.359 exemplaires.

Vient ensuite le sixième tome de l’Arabe du futur par Riad Sattouf qui aura séduit 300.702 lecteurs depuis sa sortie en novembre 2022. Sans oublier un indétrônable de la BD franco-belge : Gaston, dont l’intégrale par André Franquin a rejoint 1397 bibliothèques selon Edistat.

L'occasion avant tout

Autres faits intéressants, la vente d’occasion convainc de plus en plus de lecteurs et les tendances de la plateforme Rakuten confirment cette ascension. Un effet qui s’inscrit dans une croissance globale de la seconde main, devenue une habitude ancrée dans le quotidien des Français.

Pour autant depuis quelques années, la vente d’occasion est une pratique qui se démocratise et à laquelle s’essaient de plus en plus de professionnels. En témoigne une augmentation de 12 % en un an sur la marketplace Rakuten. À l’instar des désormais bien connus Momox et Gibert Joseph, de nombreux professionnels et acteurs du marché proposent des ouvrages d’occasion.

À LIRE : Furet du Nord et Decitre lancent leur offre de livres d'occasion

Parmi les acheteurs de livres d’occasion, une tranche d’âge se démarque : les 35-55 ans représentent à l’heure actuelle 43 % de la clientèle. Sur conseil d’un ami, pour suivre les recommandations d’une émission littéraire ou d’un influenceur du livre sur quelque plateforme que ce soit, ils sont nombreux à choisir l’occasion sur Rakuten.

Le site dresse même un top 5 des livres d’occasion les plus vendus en 2023. On retrouve en première position le Goncourt 2020, L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, suivi par l’ouvrage de développement personnel Les Quatre Accords toltèques de Miguel Ruiz (trad. Olivier Clerc ), puis Le Charme discret de l’intestin écrit par Giulia Enders.

Le Grand prix du roman de l'Académie Française de 2022, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli s’inscrit en quatrième position, juste devant L’Affaire Alaska Sanders de l’auteur policier à succès Joël Dicker.