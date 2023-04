Saint-Étienne accueille un nouvelle librairie spécialisée : Heroes

C’est l’heure des derniers petits aménagements pour la librairie Heroes. Toute proche du square Violette, une petite place passante et très lumineuse, l'équipe s’affaire derrière la vitrine de l’établissement.

Au cœur de ses 70 m2, l’offre se découpe en deux grands espaces. Dans ce local en long, une première grande salle accueille toutes les références mangas et BD. Puis, plus au fond, c’est au tour du rayon imaginaire de s’installer. « On y trouve de la SF, de la fantasy, de la romance, de la new romance, quelques romans feel good et même un petit rayon essai qui se développera avec le temps », nous explique Cloé Berger, à la tête de la librairie.

Pour l’instant ce sont quelque 5.000 références qui peuplent les étagères de la librairie dont vous êtes le héros. À terme, l’objectif est d’atteindre les 8.000 références, des livraisons sont encore en route nous assure-t-on.

Sœurs de lait

Derrière cette ouverture, on retrouve le libraire et éditeur Daniel Damart. Il avait repris la librairie Quartier latin, il y a de ça deux ans. Après une belle remise en forme de l’établissement, il remarque que ce dernier attire un public bien précis, avec ses titres de littératures française et étrangère et son fonds de sciences humaines.

Saint-Étienne : la librairie Quartier latin rouvre ses portes

« Daniel voulait attirer une clientèle plus jeune et pour cela il voulait inclure des genres différents comme la BD ou les mangas. Mais les étagères du Quartier latin étaient déjà pleines et les locaux, malgré leur agrandissement ont tous leurs limites. » C’est ainsi que Daniel Damart rachète les Beaux Arts de Saint Jean pour y ouvrir une nouvelle librairie, comme sœur de la première.

Naît alors une envie : celle de changer la donne. Il existe de nombreux établissements spécialisés dans un genre d’ouvrage, mais ils sont encore peu à cibler un type de clientèle. Ici, ce sera pour les ados et les jeunes adultes. Pour les deux têtes pensantes, c’était une évidence : « On y a vu un besoin sur Saint-Étienne, pour ça, pour eux. »

La suite, c’est une histoire de rencontre. Cloé Berger a croisé la route de Daniel Damart lors d’un stage dans sa maison d’édition. « J’ai aidé à la remise sur pied de Quartier latin, c’était il y a deux ans. Puis j’ai reçu un appel en fin d’année dernière. Il me proposait d’ouvrir la librairie Heroes, j’ai bien sûr accepté ! »

De grands pouvoirs...

Et pourquoi Heroes ? « Pour Daniel, il y a un héros dans tous les livres, et quand il n’est pas entre les pages de l’ouvrage, c’est le lecteur qui le devient comme dans les essais par exemple, » s’amuse la jeune libraire. Et si les premiers titres proposés ont été choisis en fonction des goûts de cette dernière, au fur et à mesure elle entend bien faire participer les visiteurs pour créer une librairie à l’image de ses clients.

« Petit à petit, en fonction de ce qui se vend, on va faire évoluer les choses. Par exemple aujourd’hui on a, en plus de l’offre mangas, quelques goodies et figurines qui viennent complémenter la sélection, mais si ça fonctionne, on pourra étendre l’offre… La problématique sera vraiment de répondre à des besoins : qu’est ce que les jeunes ont envie de trouver dans leur librairie ? »

Pour se faire connaître de son public et des curieux de passage, Heroes organise une soirée d’inauguration le 27 avril prochain à partir de 18 H. Quizz, Blind-Tests, buvette, il s’agira avant tout d’inviter les visiteurs à circuler dans la librairie. Sans oublier une tombola pour remporter un lot de 10 mangas au choix.

Crédits photo : Librairie Heroes