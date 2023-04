Tennessee : les éditeurs menacés de censure

Le Sénat avait déjà adopté le projet de loi la semaine du 10 avril. Désormais, c’est au gouverneur Bill Lee de statuer sur son application. Une fois signé par les présidents de la Chambre et du Sénat, il aura 10 jours — sans compter le dimanche — pour l’approuver ou y opposer son veto.

Susan Lynn, l’une des membres de la Chambre des représentants, et le sénateur Joey Hensley, sont à l’origine du projet. Lynn martèle : « Vous ne pouvez pas donner de livres sexuellement explicites aux mineurs. », relaie The Tennessean. Si la loi est appliquée, les procureurs de district locaux et le procureur général du Tennessee seront alors habilités à porter des accusations criminelles contre les éditeurs et à les poursuivre juridiquement. Les amendes grimperont jusqu’à 100.000 $ par infraction.

« Cela ne change pas le processus actuel de retrait des livres obscènes des bibliothèques », a déclaré Molly Gormley, porte-parole du caucus républicain du Sénat, au média. « Ce projet vise à accroître la responsabilité des éditeurs, des distributeurs et des vendeurs afin que les documents obscènes ne soient pas distribués aux écoles et mis à la disposition des mineurs. »

Couper à la racine

Comme nous le rappelions dans nos colonnes, certains éditeurs remanient déjà leurs ouvrages afin de passer entre les mailles du filet. En 2022 en Floride, 41 % des manuels scolaires examinés ont été retirés pour avoir évoqué la théorie critique de la race.

L’éditeur américain Studies Weekly, avait donc modifié un de ses manuels scolaires. Les événements historiques racistes ont subitement été effacés. Désormais, si Rosa Parks a été forcée de changer de place dans le bus, ce n’est plus en raison de sa couleur de peau.

Récemment, l’éditeur pour enfants Scholastic a également proposé à Maggie Tokuda-Hall de republier son ouvrage, Love in the Library, sorti en 2022 chez Candlewick Press. L’action se déroule dans un camp d’internement où les États unis ont détenu les Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais Scholastic a demandé à l’autrice de supprimer toute mention de racisme. Et d’évoquer un « climat politique délicat » pour le marché, qui « irait au-delà de ce que certains professeurs souhaitent aborder avec les enfants de leurs classes élémentaires. »

Pour des raisons économiques, certaines maisons censurent donc d’elles-mêmes les textes. Mais le Tennessee va encore plus loin. Si les éditeurs refusent de se plier à ces contraintes, non seulement ils risquent de ne pas voir leurs livres commercialisés, mais en plus d’être accusés de crime et de payer une amende.

Par ailleurs, il n’est pas seulement question de suppression de passages mais bien de l’ouvrage dans son entièreté. Susan Lynn affirme en effet : « Nous sommes désolés que ce soit le livre au complet, mais ils ont choisi de mettre du contenu sexuellement explicite dans l’ouvrage. »

De nombreux précédents

Aux États-Unis, d’autres corps de métier étaient déjà dans le viseur de la justice : en Floride, les enseignants risquent 5000 $ d’amende au maximum, accompagnés d’une peine de prison pouvant monter jusqu’à 5 ans s’ils donnent à leurs élèves, des livres « obscènes ». Les menaces qui pèsent sur les bibliothèques scolaires des États-Unis étaient de mauvais augure.

L’Association des bibliothécaires scolaires du Tennessee s’oppose au projet de loi 1059 et dénonce la création d’une « bureaucratie inutile » qui compliquera « l’accès des élèves aux livres ». De plus, les districts scolaires du Tennessee sont déjà touchés par le Comstock Act ou loi sur l’obscénité. Adoptée par le Sénat des États-Unis en 1873, elle réprime le commerce et la circulation d’ouvrages à caractère sexuels.

Et comme le rappelle The Tennessean, l’Assemblée législative a également adopté l’an dernier l’« Age Appropriate Materials Act » (« Loi sur les matériaux appropriés à l’âge ») qui exige que chaque école publique produise une liste des documents mis à disposition par la bibliothèque. Mais aussi, qu’elles examinent périodiquement les articles pour s’assurer qu’ils conviennent au niveau d’âge et de maturité des élèves, pour être retirés si besoin est.

Un flou juridique

Susan Lynn a refusé d’identifier un ouvrage particulier qui pourrait entraîner des poursuites contre les éditeurs et les distributeurs. Elle affirme vaguement que cela s’appliquerait à « tout livre qui devient sexuellement explicite ».

Ce critère est large, flou et peut-être instrumentalisé à l’envi. Des dizaines d’écrits ont déjà été bannis de nombreuses bibliothèques comme L’Œil le plus bleu de Toni Morrison (trad. Jean Guiloineau, 10/18) et Fun Home d’Alison Bechdel (trad. Lili Sztajn et Corinne Julve, Denoël). Ou encore une adaptation en bande dessinée du Journal d’Anne Frank, par Ari Folman et David Polonsky (Calmann-Lévy)…

En réalité, il s’agit surtout d’une offensive contre les écrits réalisés par des personnes issues de la diversité et/ou LGTQIA+, ou qui évoquent leurs vécus. Un rapport de l’association PEN America, publié le 19 septembre 2022, recense 2532 cas de censure entre juillet 2021 et juin 2022.

Parmi les 1648 titres de livres interdits répertoriés dans l’Index, 41 % abordent des thèmes LGBTQIA+ ou ont des protagonistes appartenant à cette communauté, 40 % contiennent des personnages d’ethnies diverses. Les autres sujets visés sont les expériences sexuelles, la grossesse, l’avortement, le militantisme ou les minorités religieuses. La pornographie a bon dos.

Crédits photo : LearningLark - (CC BY 2.0)

