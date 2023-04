Maryse Condé finaliste de l'international Booker Prize 2023, Mauvignier écarté

L’un d’eux est une une histoire d’amour et de maternité queer, Boulder, d’Eva Baltasar, traduit du catalan par Julia Sanches (And Other Stories). Le second est Time Shelter de Georgi Gospodinov, traduit du bulgare par Angela Rodel (Weidenfeld & Nicolson). Il met en scène une « clinique du passé » qui traite les personnes atteintes d’Alzheimer.

"Audacieux, subversifs, joliment pervers"

À noter, la présence également de l’Ivoirien Gauz, nom de plume d'Armand Patrick Gbaka-Brédé, et son titre, Debout-payé (Standing Heavy), traduit du français par Frank Wynne (Le Nouvel Attila ; MacLehose Press).

Son ouvrage raconte deux générations d’Ivoiriens de travailleurs sans-papiers à Paris. Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier, paru aux éditions de Minuit, et traduit par Daniel Levin Becker, a été écarté, après avoir été sélectionné dans la « longlist » du prix.

Voici le reste de la liste des six finalistes :

The Gospel According to the New World, Maryse Condé, traduit par Richard Philcox, World Editions (L’évangile du Nouveau Monde, Buchet-Chastel)

Whale, Cheon Myeong-kwan, traduit par Chi-Young Kim, Europa Editions

Still Born, Guadalupe Nettel, traduit par Rosalind Harvey, Fitzcarraldo Editions

La présidente du jury, Leïla Slimani, a pointé la « variété remarquable » de cette liste, et de la décrire comme « très cool et très sexy », composée d’ouvrages « audacieux, subversifs, joliment pervers ».

Elle développe : « Il y a quelque chose de malicieux chez chacun d’eux. Ce sont des livres très sensuels, où la question du corps est importante. Qu'est ce qu'être et avoir un corps, comment écrire sur l’expérience du corps. »

Résultat le 23 mai

Maryse Condé est à 89 ans l’écrivaine la plus âgée nominée pour le prix. Son ouvrage raconte le destin d’un garçon dont on dit qu’il est l’enfant de Dieu. Les juges l’ont décrit comme « joyeux et optimiste » et « d’une simplicité trompeuse, pleine de sagesse, de générosité, d’intelligence et de l’esprit de l’auteur. Une tendresse palpable envers le monde et son métier ».

Cette récompense est dotée à hauteur de 50.000 £ pour le texte lauréat, répartis entre l’auteur et le traducteur, et de 5000 £ pour tous les titres de la seconde sélection, révélée le 18 avril prochain. Le prix, quant à lui, sera décerné le 23 mai 2023.

L’année dernière, l’International Booker Prize avait salué l’autrice indienne Geetanjali Shree pour son oeuvre, Ret Samadhi. Au-delà de la frontière (trad. Annie Montaut pour la version française aux éditions Antoinette Fouque).

Outre Leila Slimani, le jury du prix est composé d’Uilleam Blacker, l’un des principaux traducteurs britanniques de l’ukrainien. Mais aussi, le romancier malaisien Tan Twan Eng, l’écrivaine et critique au New Yorker, Parul Sehgal, et le journaliste littéraire du Financial, Frederick Studemann.

Crédits photo : International Booker Prize / Domaine public