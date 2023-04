Philippe Cavalier : ésotérisme nazi

Spécialiste du paganisme et des courants ésotériques européens, il intègre bientôt l’Ahnenerbe, un mystérieux institut de recherches culturelles qui répond exclusivement à l’autorité d’Heinrich Himmler.

Traçant peu à peu sa voie au sein du régime, Thörun devient le témoin privilégié des croyances et des superstitions que partagent en secret les plus hauts dignitaires allemands. Il est fasciné par ce qu’il découvre, mais il a conscience qu’il se corrompt à collaborer avec des fauteurs de guerre et des assassins.

En quête désespérée de rédemption, Thörun croit trouver son salut auprès de Laüme et Dalibor Galjero, deux aristocrates roumains qui semblent partager beaucoup avec lui. Au lieu de le sauver, le couple va l’entraîner au plus profond des noirceurs de l’âme humaine... Perdu, déchiré, le jeune Norvégien sait son destin scellé. Et pourtant...

Si le rachat venait de la main que lui tend soudain un certain officier anglais ? Et s’il s’avérait que seul un damné puisse secourir un autre damné ?

Les éditions Anne Carrière nous en proposent les premières pages en avant-première :

Ancien élève de l'Ecole pratique des hautes études en sciences religieuses et diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, Philippe Cavalier se passionne pour l'Histoire et les pratiques religieuses et ésotériques. Il est l'auteur du Siècle des chimères (4 tomes, 2005-2008), d'Une promenage magique dans Paris, du Marquis d'Orgèves (3 tomes et intégrale, 2011) et de Hobboes (2015)