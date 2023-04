Philippe Cavalier : les ogres du Gange

Tout juste arrivé de Londres, le jeune officier David Tewp est chargé de préparer la prochaine visite du couple le plus sulfureux de l’époque : le duc de Windsor et son épouse, l’Américaine Wallis Simpson.

Mais, dans le sillage de l’homme qui vient de renoncer à la couronne d’Angleterre pour s’unir à celle qu’il aime, gravitent plus d’ennemis que d’amis.

Bientôt lancé sur les traces d’une trop belle photographe autrichienne et d’un couple d’aristocrates roumains aux sympathies politiques ambiguës, Tewp plonge dans un univers de ténèbres auquel sa bonne éducation et son rationalisme ne l’avaient en rien préparé.

Des brasiers funéraires de Calcutta aux palais d’une noblesse décadente, entre jeux d’espions, guerre civile, disparitions d’enfants et rites étranges, la traque des Ogres du Gange a commencé...

Les éditions Anne Carrière nous en proposent les premières pages en avant-première :

Ancien élève de l'Ecole pratique des hautes études en sciences religieuses et diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, Philippe Cavalier se passionne pour l'Histoire et les pratiques religieuses et ésotériques. Il est l'auteur du Siècle des chimères (4 tomes, 2005-2008), d'Une promenage magique dans Paris, du Marquis d'Orgèves (3 tomes et intégrale, 2011) et de Hobboes (2015)