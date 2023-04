Le podcast « Perles de Culture » revient pour une troisième saison

Chaque narration amène l’auditeur dans le récit d’une tranche de vie d’artiste, ces instants particuliers où écrivain, peintre, sculpteur, musicien, cinéaste… vont enfin trouver l’inspiration et faire résonner leur parcours avec leur création pour donner vie à une œuvre.

L’épisode 1 démarre par la rencontre artistique entre Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat à New York (en écho avec l’exposition en cours à la Fondation Louis Vuitton à Paris).

Les suivants célèbrent les 50 ans de l’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, explorent la vie d’artistes et d’écrivains d’exception comme Agatha Christie, J. R. R. Tolkien, Aretha Franklin, dévoilent les dessous d’œuvres comme Blake et Mortimer, ou encore comment Victor Hugo écrira « Demain, dès l’aube ».

Les textes sont écrits par Julien Bordier et racontés par David Abiker. Cette troisième saison comprend 20 nouveaux épisodes, à raison d’un épisode inédit diffusé chaque vendredi.

En bonus pour tous les amateurs de culture et d’ouvrages imprimés, un livre est sorti à l’automne aux éditions MercilesLivres. On y retrouve les textes intégraux de 25 épisodes, agrémentés d’éléments biographiques des artistes, d’anecdotes ou de chiffres clés.

Crédits photo : Jonathan Grado - (CC BY-SA 2.0)