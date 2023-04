Rognac : la municipalité suspend deux bibliothécaires pour une pétition

L'une des bibliothécaires est menacée de rétrogradation, et la responsable, d’être démise du rôle de direction qu’elle occupe depuis 1992. Le conseil de discipline, qui s’était réuni le 30 mars 2023, avait demandé qu’elles ne reçoivent aucune sanction, notamment en l’absence de preuves matérielles justifiant qu’elles soient à l'origine de la pétition.

Les deux accusées nient d’avoir participé à son élaboration et avancent le devoir de réserve, ainsi que la discrétion professionnelle auxquelles elles sont tenues. Selon l’ABF, « Aucun fait ne dément leur affirmation ».

Mais le 5 avril, la maire de Rognac a prononcé leur exclusion de la fonction publique territoriale, pour deux ans.

Un délogement forcé

La pétition a été rédigée après que la municipalité ait déménagé la médiathèque municipale en 2021 pour y installer la nouvelle mairie. Les anciens bâtiments de cette dernière étaient alors réservés à la médiathèque, pour finalement être occupés par la police municipale. Depuis, la mairie n’a pas trouvé d'espace avec une surface d'accueil suffisante pour que la bibliothèque accueille tous les usagers et l'ensemble de son fonds.

Le mécontentement a fleuri à Rognac et a pris la forme, par exemple, d'une pétition anonyme, « Une vraie médiathèque pour les rognacais ! ». Nous ne savons pas si c'est celle-ci qui a été mise en cause, provoquant la suspension des salariées.

Elle développe : « Voici maintenant un an et demi que notre médiathèque de Rognac a dû déménager dans un petit bâtiment avec seulement 25% de ses ouvrages et sans espaces pour lire ou étudier. La mairie avait promis une rénovation de l'ancien bâtiment pour une nouvelle médiathèque plus grande. Hors aujourd'hui la mairie a tout simplement "annulé" (report sans date déterminée) tout le projet sans concertation avec les responsables de la médiathèque. »

Et d’ajouter : « la mairie a décidé de priver sa population de tant de culture. Alors qu'une des premières missions d'une commune est de permettre à sa population d'avoir accès à l'information et à l'acquisition des savoirs. Alors aujourd'hui, faites part de votre mécontentement et réclamez un lieu digne de ce nom pour notre ville ! »

Un groupe Facebook privé a également été créé en février 2023 « pour tous ceux qui ont à cœur de retrouver leur médiathèque à Rognac. »

L’avenir de cette institution est encore incertain, contrairement à celui des deux bibliothécaires qui n’auront plus le droit d’exercer pendant 48 mois. L’ABF exige la levée de cette sanction qu'elle qualifie de « brutale » et « injustifiée ».

Crédits photo : François Goglins (CC BY-SA 4.0)