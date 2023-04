Seigneur des Anneaux : 250 millions $ réclamés à Amazon  

250 millions $, car c’est la somme qu’a déboursée Amazon pour obtenir les droits nécessaires au lancement de la série au budget record de 465 millions $.

Selon RadarOnline.com, qui assure avoir consulté les documents judiciaires du procès, le dénommé Demetrious Polychron a intenté une action en justice contre Jeff Bezos, plusieurs dirigeants d’Amazon Studio et Tolkien Estate.

L'anneau de pouvoir (gagner de l'argent)

Demetrious Polychron explique avoir écrit et publié un ouvrage intitulé, The Fellowship of the King. Il serait le premier tome d'une saga en sept volumes, The War of the Rings. Le texte est fortement influencé par l’œuvre de J. R. R. Tolkien, mais avec des personnages et des intrigues séparées et distinctes de la trilogie du Seigneur des anneaux, assure-t-il. Il a par ailleurs déclaré avoir obtenu un droit d’auteur pour son texte en 2017.

En novembre de cette même année, il aurait envoyé une lettre au petit-fils de J. R. R. Tolkien, avouant son amour pour les livres de son glorieux ascendant, et de lui demander s'il accepterait de lire son livre et de lui faire un retour. Une première missive sans réponses.

Deux ans plus tard, Demetrious Polychron engage un avocat pour contacter Tolkien Estate. En réponse cette fois-ci, il lui est indiqué qu’aucune collaboration ne sera réalisée entre ce dernier et les héritiers Tolkien. Polychron aurait durant ce processus laissé une copie de son manuscrit chez le petit-fils de l'auteur du Hobbit.

Même la couverture copiée

En découvrant la série, Demetrious Polychron est formel : elle a été « copiée en grande partie » de son texte. Lors du procès, il a défendu : « Mes personnages et intrigues entièrement originaux composent jusqu’à la moitié de la série de huit épisodes, telle que partagée par les défendeurs. Dans de nombreux cas, les accusés ont copié le langage exact (du livre). »

« Dans d’autres cas, les défendeurs ont copié des images qui correspondent à la couverture du livre et aux descriptions créées dans l’ouvrage rédigé par Polychron », peut-on encore lire dans le compte-rendu de l’audience.

La série prend place durant le Second Âge de la Terre du Milieu, soit des milliers d’années avant les événements du Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau. Ce lointain passé a été élaboré par l’auteur du Silmarillion, afin d’étoffer son univers. Au programme : la tromperie de Sauron, la création des anneaux, l’histoire de Númenor, ou encore la dernière alliance des Elfes et des Hommes...

Développée par Amazon Studios à partir de 2017, la série bat des records, avec un budget de 465 millions $ pour la première saison. Prime Video se serait également engagé à produire cinq saisons dans le cadre de son accord avec les ayants droit de l'univers de Tolkien.

D'après le site de la maison d'édition qui publie son texte, Fractal Books, Demetrious Polychron aurait écrit plus de 400 poèmes et dix scénarios.

