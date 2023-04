Censure et mise en avant, le paradoxe américain par Scholastic

Love in the Library est un livre illustré par Yas Imamura. Il n'est pas traduit en français à ce jour. L’action se déroule dans un camp d’internement où les États unis ont détenu les Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est là, à Minidoka dans l'Idaho que Tama rencontre George. D’après la véritable histoire d’amour des grands-parents de l’auteure, Maggie Tokuda Hall met en lumière un chapitre souvent passé sous silence de l’histoire américaine.

Les ancêtres de Maggie Tokuda Hall sont d’ailleurs présentés en photo dans la postface de l’album accompagné d’un mot de l’écrivaine. Et c’est là que le bât blesse pour Scholastic et que la maison propose une série de révisions avant de prétendre à republier l’ouvrage publié en 2022 chez Candlewick Press.

Réaction immédiate

Reprenant la postface Scholastic avait largement corrigé en barbouillant de rouge les passages concernant « le racisme profondément ancré dans la tradition américaine ». Un mail accompagnait la proposition justifiant ces arrangements auprès de l’autrice et de son primo éditeur.

Scholastic évoque un « climat politique délicat » pour le marché et émet des inquiétudes concernant cette section qui « irait au-delà de ce que certains professeurs souhaitent aborder avec les enfants de leurs classes élémentaires. »

« Cela pourrait entraîner le refus de certain professeur d’utiliser le livre, ce qui serait dommage » insiste l’éditeur américain. Et le contrat avec Scholastic ne dépendait pas uniquement de la suppression de la section problématique de la postface, mais de faire disparaître purement et simplement le mot « racisme » de la section.

Jolie petite histoire

Pour l’autrice il s’agit là d’une « terrible demande de censure » à laquelle elle oppose un grand non. Pour elle, l’offre est profondément offensante comme elle le précise dans un mail a Candlewick Press qui lui avait communiqué la proposition de Scholastic. Une réponse qu’elle a ensuite partagée sur son propre site la semaine dernière.

« Je suis habituellement une personne très arrangeante » affirme Maggie Tokuda Hall, qui est elle-même asio-américaine. « Mais lorsqu’il s’agit d’omettre le mot racisme d’une histoire sur l’incarcération massive d’un seul groupe de personnes en raison de leur race, il n’y a aucun arrangement à faire avec cela si vous ne pouvez pas vous mettre d’accord sur des faits de base » explique-t-elle à NPR.

Sans son contexte, poursuit-elle, l’histoire « court le risque de ressembler à une jolie petite histoire d’amour. Et ce n’est pas ce qu’elle est. Prétendre le contraire porterait préjudice non seulement à mes grands-parents, mais aussi aux 120.000 autres personnes qui ont été incarcérées à l’époque. »

Le temps des regrets

La structure d’édition américaine entendait publier Love in the Library dans sa collection « Rising Voices Library » mettant en lumière les voix de la communauté AANHPI (Asian American and Native Hawaiian Pacific Isalnder). Rising Voices Library regroupe des ouvrages ainsi que du matériel pédagogique pour le personnel enseignant.

Deux jours après que l’auteur ait partagé l’offre controversée sur ses plateformes, la maison d’édition Scholastic par le biais de son PDG, Peter Warwick, a publié un communiqué pour s’excuser auprès de l’autrice.

« Cette approche était erronée et non conforme aux valeurs de Scholastic. Nous ne voulons pas diminuer ou minimiser de quelque manière que ce soit le racisme qui persiste terriblement contre les Américains d’origine asiatique. » De plus, la maison a déclaré espérer relancer la conversation avec Maggie Tokuda Hall dans le but de publier le livre sans aucune modification.

Entre temps, l'auteure de jeunesse Martha Brockenbrough avait lancé une pétition. Elle a recueilli près de 400 signatures sur une lettre à Scholastic appelant l'éditeur à présenter Love in the Library tel quel.