La Grande Librairie nous embarque de la Terre à l'infini

La finale de Si on lisait à voix haute se rapproche, et l'on connaît maintenant les 8 finalistes de la quatrième édition du concours de lecture. Lancée par François Busnel pour France Télévisions, elle est coordonnée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et Lumni.fr. L'édition 2023 a rassemblé 4500 classes, et 120.000 collégiens et lycéens inscrits.