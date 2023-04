Suspecté de terrorisme, un éditeur français a été arrêté à Londres 

Par ce communiqué, nous voulons dénoncer le traitement scandaleux infligé par la police britannique à notre collaborateur X, ressortissant français, responsable des droits étrangers aux Éditions La Fabrique et pour l'auteur Alain Damasio (Éditions La Volte).

Ernest est arrivé à Londres le 17 avril au soir par l'Eurostar pour la Foire du livre de Londres (qui a lieu du 18 au 20 avril). Il avait prévu plus de trente rendez-vous avec des éditeurs étrangers et avait un billet pour rentrer à Paris le vendredi 21 avril.

À son arrivée à la gare de St Pancras, X a été interpellé par des policiers et est maintenant détenu sans avocat pour être interrogé en vertu du Schedule 7 du Terrorism Act 2000 – sous prétexte de vérifier qu’il n’est pas sur le point de commettre des actes terroristes ou en possession de matériel destiné à une entreprise terroriste.

Pour justifier cette décision, les policiers ont argué du fait qu’X aurait participé à des manifestations en France. Une telle déclaration de la part d'un policier britannique est tout à fait insensée et semble clairement indiquer une complicité avec les autorités françaises sur ce dossier. La police a saisi son téléphone et son ordinateur portable pour l’interroger. Il a été demandé à X de donner ses codes d'accès aux officiers, sans aucune justification ou explication.

Ce matin, X a été officiellement arrêté et transféré au poste de police, accusé d'obstruction en vertu du Schedule 7 pour son refus de divulguer ses codes d'accès. Il est encore en ce moment en garde à vue.

Nous considérons ces agissements comme des violations scandaleuses et injustifiables de la liberté d'expression et comme un nouvel exemple de l’arbitraire des lois antiterroristes. Attenter ainsi aux libertés d’une maison d’édition nous paraît constituer un élément supplémentaire de l’escalade autoritaire du gouvernement français face au mécontentement populaire et aux mobilisations de masse.

Nous appelons toutes les organisations et individualités attachées aux principes démocratiques à exprimer leur soutien avec force et clarté et à dénoncer ces mesures répressives.

Nous appelons à un rassemblement à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris. 35, rue du Faubourg St Honoré (Paris 8e) ce mardi 18 avril à 20h pour exprimer notre solidarité et exiger des autorités britanniques qu’elles relâchent X et qu’elles abandonnent toutes les poursuites contre lui. Nous appelons les autorités françaises à appuyer ces demandes auprès de leurs homologues britanniques. Une mobilisation aura simultanément lieu à Londres devant l’Institut français.

Crédits photo : Actualitté CC BY SA 2.0