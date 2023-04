Deux anciens de ComiXology lancent leur société d’édition de BD

David Steinberger fonde ComiXology, la plateforme de distribution numérique de bande dessinée, en 2007. Il est encore à sa tête en 2014, lors de son acquisition par Amazon. Quant à son collègue Chip Mosher, il devient responsable de contenu à partir de 2011. Après la fusion de ComiXology au service d’Amazon Kindle en février 2022, ils quittent l'entreprise.

Dans un Tweet du 10 mars 2022, pour annoncer son départ pour un poste à Amazon, David Steinberger affirme qu'il « aimera les bande dessinées pour toujours ». Le ton est donné, il n'allait pas partir très loin.

DSTLRY propose uniquement des ouvrages en quantité limitée, en ligne ou dans les magasins de bande dessinée locaux. Le capital de l'entreprise est financé partiellement par les créateurs eux-mêmes. DSTLRY met également de côté 3 % supplémentaire pour les artistes à l’initiative d’un projet au cours des 3 premières années d’activité de la société.

Particularité éditoriale

Tous les livres seront vendus en nombre limité et deviendront donc des objets de collection. Les BD numériques seront disponibles jusqu’à une semaine après leur sortie uniquement sur le site web de DSTLRY. Leurs propriétaires pourront les revendre sur la plateforme au prix de leur choix et le pourcentage de la revente sera reversé à ceux qui l’ont créée.

Les achats sur internet s’accompagneront de réductions, d’exclusivités et/ou de rencontres avec les artistes comme l’explique CBR.

Dans un entretien pour Comics Beat, Steinberger revient sur ce choix éditorial en affirmant : « nous avons pris conscience du numérique et de la manière dont le marché fonctionne ici aux États-Unis, pour les bandes dessinées occidentales avec culture du goutte à goutte, un espace de collection. »

Et d’ajouter : « La culture du goutte à goutte existe dans le streetwear et le style, par exemple chez Supreme. Ils annoncent un produit, les gens font la queue devant le magasin, l’offre est limitée, et quand il n’y en a plus, il n’y en a plus. Et les gens adorent ça. Les bandes dessinées ont cette particularité, simplement parce qu’elles sortent le mercredi. Les détaillants achètent ce qu’ils achètent, il faut avoir une liste d’achat ou être présent le mercredi si l’on veut être sûr d’obtenir un livre, surtout s’il est populaire. »

Les créateurs au centre

Les artistes seront les copropriétaires de la société afin que leurs contrats soient plus équitables. « Les créateurs de bandes dessinées ont toujours été lésés lorsqu’ils créaient des personnages et des histoires pour les éditeurs traditionnels », ont déclaré Steinberger et Mosher dans leur communiqué commun, relayé par The Publisher Weekly.

Dans leur entretien pour Comics Beat, David Steinberger et Chip Mosher expliquent que lorsqu’ils travaillaient pour ComiXology, ils avaient eu affaire à beaucoup de plaintes de la part des scénaristes et dessinateurs. Ils déploraient que les éditeurs détinssent une grande partie ou la totalité de leur propriété intellectuelle. Chez DSTLRY ils auront un véritable contrôle sur leur œuvre.

Mosher ajoute : « Comme pour Comixology Originals, les équipes créatives gèrent leurs propres livres, recrutent leurs propres éditeurs et font ce qu’elles veulent. Will Dennis est notre éditeur fondateur. Nous lui parlons tous les jours et le consultons sur les questions relatives aux créateurs. » Ils sont également libres de choisir les traducteurs qu’ils apprécient et emballent eux-mêmes leurs livres.

Une équipe internationale

Parmi les créateurs fondateurs impliqués dans DSTLRY, le duo peut compter sur Scott Snyder, Tula Lotay, James Tynion IV, Junko Mizuno, Ram V, Mirka Andolfo, Joëlle Jones, Jock, Becky Cloonan, Brian Azzarello, Elsa Charretier, Stephanie Phillips, Lee Garbett, Marc Bernardin ou encore, Will Dennis.

DSTLRY a également annoncé que les maisons d’édition Kodansha USA et le Groupe Delcourt seraient des investisseurs dans la nouvelle société. Le comité consultatif sera composé de John Schappert, Mike Vorhaus et le producteur de Transformers : Rise of the Beasts, Lorenzo di Bonaventura.

Scott Snyder le scénariste de Batman - La cour des hiboux (trad. Jérôme Wicky, 2022, Urban Comics)

explique à CBR : « Je travaille dans la bande dessinée depuis une quinzaine d’années et je n’ai jamais été aussi enthousiaste à l’idée d’une telle opportunité. L’engagement de DSTLRY envers les créateurs est inégalé, de la création à la fiscalité, ce qui explique pourquoi ils ont attiré une telle brochette de talents. En définitive, il s’agit du meilleur nouvel espace de la bande dessinée pour les créateurs. »

