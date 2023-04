Émanciper par l'écriture et les rencontres, à la Villa Valmont

La Villa Valmont offre une place privilégiée aux femmes autrices (résidences dédiées, résidences pour femmes avec enfants, invitation d’autrices féministes...), aux talents émergents (semaines de mentorat avec des auteurs confirmés, résidences pour jeunes diplômés...), à l’écopoétique et aux questions environnementales.

Elle défend l’idée de l’émancipation par l’écriture et favorise la rencontre entre les auteurs et autrices et les publics éloignés de la culture.

Afin de faire découvrir la Villa Valmont, 5 jours d’événements conviviaux, décalés et festifs seront organisés du 26 au 30 avril.

Et, le reste de l’année seront accueilli Lydie Salvayre, Chloé Delaume, Sofia Aouine, Richard Gaitet, Guy Régis Junior, Ovidie, Beata Umubyeyi Mairesse et une vingtaine d’auteurs et d’autrices.

Crédits photo : Chloé Delaume (Villa Valmont)