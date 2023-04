Yves Guilloux, enseignant, devient président de Mobilis

Yves Guilloux est spécialisé dans le design graphique appliqué à l’édition et le design de service (ou d’expérience), qu'il enseigne à l'IUT Infocom à la Roche-sur-Yon et à la Halle 6 Ouest, située sur l’Île de Nantes.

L’expérience autour du livre (le livre lui-même ou le rapport à son environnement dans l’espace et le temps) est au cœur des questionnements dans le cadre de son activité professionnelle. Il enseigne cette discipline à des étudiants de licence Édition multisupports, orientation jeunesse, de BUT métiers du livre et intervient également en master Cultures numériques, dans une optique de design critique.

Auparavant, il a mis en place et codéveloppé avec Emeline Belliot, au sein d’une équipe dynamique, la formation DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués au sein de l’enseignement public) à Rennes entre 2010 et 2020. Par ailleurs, il a été président du musée-atelier de l’Imprimerie de Nantes, pendant trois années. Depuis, il est toujours l’un des administrateurs et est commissaire d’expositions.

Depuis l'assemblée générale du 21 mars 2023, le bureau de Mobilis réunit Cathie Barreau (autrice), Thierry Bodin-Hullin (président du Coll.LIBRIS), Eloïse Guénéguès (Pôle littérature du Grand R), Emmanuelle Morice (Service Culture/Publics empêchés de la Ligue de l'Enseignement des Pays de la Loire), Mikael Pengam (Bibliothèque du Musée d'art de Nantes), sous la présidence d'Yves Guilloux.

Mobilis favorise la structuration et la coopération au sein de la filière du livre et de la lecture en Pays de la Loire.

