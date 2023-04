Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 : quatre lauréats

Il fut l’un des plus célèbres chroniqueurs de La Montagne et le plus prolifique avec près de 900 chroniques publiées entre 1952 et 1971. À travers l’œuvre qu’il laisse, Alexandre Vialatte reste, plus de cinquante ans après sa disparition, incroyablement contemporain. Le prix littéraire qui lui rend hommage n'entend certainement pas trahir son esprit...