Les éditions Ellipses fêtent leurs cinquante ans

Désormais présent dans tous les cursus allant du collège-lycée à la fin des études, Ellipses propose des ouvrages destinés à préparer tous les examens et les concours du cycle supérieur, ainsi qu’à l’apprentissage d’une vingtaine de langues, modernes comme anciennes. Reconnue pour son engagement en faveur de la réussite, la maison compte plus de 12.000 auteurs.

En plus de ses ouvrages destinés aux étudiants, Ellipses publie également depuis une dizaine d’années des ouvrages grand public pour la culture de tous, dans des domaines tels que l’œnologie, la vulgarisation scientifique, l’histoire et la santé.

Brieuc Bénézet, directeur général d’Ellipses, annonce : « L’ouverture vers le grand public tout comme l’offre de livres numériques sont autant de perspectives de diversification enthousiasmantes. »

Pour célébrer ce jalon important, les éditions Ellipses prévoient de nombreuses opérations tout au long de l’année, notamment des événements en et hors ligne, des rencontres sur des salons et avec des auteurs, des concours, etc.

Ils permettront aux lecteurs et aux passionnés de l’édition de découvrir ou redécouvrir les ouvrages et les collections les plus emblématiques de la maison, ainsi que de rencontrer les équipes d’Ellipses et ses auteurs.

Photographie : quelques ouvrages des éditions Ellipses (via Facebook)