Les Français de moins en moins clients de livres neufs

« L’objectif de cette publication est d’améliorer l’observation du secteur du livre grâce à un meilleur recul sur ses évolutions », indique l’Observatoire de l’économie du livre du Service du livre et de la lecture (DGMIC - Direction générale des Médias et des Industries culturelles, branche armée du ministère de la Culture).

Le constat s’impose : 2022 aura pulvérisé le record que détenait 2019 avec 818.558 livres disponibles contre 810.130. À titre indicatif, en 2007, on recensait 565.000 ouvrages. Le volume de livres numériques commercialisés poursuit lui aussi son bonhomme de chemin, avec 354.789 titres l’an passé et près de 8 % de hausse depuis 2018.

Les pourfendeurs de la surproduction se régaleront : avec 68.569 nouveautés, 2022 deviendra une nouvelle référence. Pas d’indice moyen sur le nombre de tirages en revanche.

En valeur, ça pousse

Le Syndicat national de l’édition n’ayant pas encore tenu son assemblée générale, le chiffre d’affaires des éditeurs 2022 reste inconnu : on se rabattra sur le trio 2019, 2020 et 2021 avec respectivement (et en milliards d’euros) : 2,806, 2,740 et 3,079.

Les données réduiront au silence les mauvaises langues qui depuis des années brandissent internet et les cybermarchands – notamment celui qui commence par A… et finit par …mazon – tenus pour tueursn de libraiures. En comparant les données depuis 2017, ce sont en réalité les grandes surfaces spécialisées qui poussent clairement leur corne. On enregistre 2,4 % de croissance sur la période contre à peine 1,7 % pour les cyberlibrairies.

La librairie de brique et de mortier (sans distinction spécifique), poursuit sur sa lancée : elle enregistre presque 1 point de mieux en cinq ans, bien qu’un léger recul de 0,5 % entre 2021 et 2022. D’ailleurs, on constate que 2020 ne fut pas si profitable aux libraires – là encore, contrairement aux GSS qui ont flirté avec les 30 % de parts de marché.

Tableau ActuaLitté - données Ministère de la Culture Chiffres-clefs 2023

Usage ou usure ?

Alors que le Centre national du livre, ERP sous tutelle de la rue de Valois a tout juste publié son enquête 2023 Les Français et la lecture, les données du ministère n’apportent pas beaucoup plus d’éléments.

Le MCC nous apprend que le livre audio éveille la curiosité, mais pas plus en 2022 qu’en 2021 : 19 % des lecteurs ont écouté un ouvrage — contre 20 % durant l’année pandémique 2020. Peut-être plus de temps pour expérimenter ?

L’ebook, en revanche, maintient un certain niveau : 25 % des Français ont bouquiné en numérique, contre 26 % sur 2021 et 25 % sur 2020. On demeure désormais au-delà des 20 % de la population, stade atteint en 2016 déjà.

Acheter un livre, pourquoi pas, ou... pour quoi ?

De même, côté consommation, les pratiques n’évoluent pas vraiment, avec un recul notable : entre 2017 et 2022 la population ayant acheté un livre bascule de 52,5 % à 50,2 %. Le tableau ci-dessous montre d’ailleurs bien que le seul marché véritablement en croissance est celui du livre d’occasion.

Sur six années, il gagne 2,3 points quand l’imprimé neuf recul de 3,2 points.

Tableau ActuaLitté - données Ministère de la Culture Chiffres-clefs 2023

Des clients qui se raréfient ?

Pour ce qui est de la clientèle, sans prendre en considération le point de vente ou le lieu d’achat de livres neufs l’évolution est bien à la diminution du nombre d’acheteurs moyen. Pour leur consommation personnelle ou des cadeaux, 15,1 % de cette population se procurait 5 à 11 livres par an en 2017. Six ans plus tard, ils ne sont plus que 12,9 %. L’embellie de 2021 avec 16,3 % ne serait qu’une anomalie, ou exception confirmant la règle.

Le grand lecteur, celui dont le geste sauve l’édition, avec plus de 12 titres achetés annuellement, reste dans une zone stable : de 11,3 % en 2017, ils sont passés à 11,9 % en 2022. Point amusant, c’est le seul segment qui a significativement diminué lors de l’année pandémique de 2020, avec 10,3 %. Les confinements donnèrent l’occasion rêvée d’épuiser les stocks accumulés…

Quant au petit client occasionnel, venu pour se faire un plaisir, une douceur — ou ne sachant pas quoi apporter pour l’anniversaire de Tata Paulette, il est aussi sur la mauvaise pente. De 1 à 4 titres achetés par an, il représentait 23,5 % des clients, pour aboutir à 22 % en 2022.

Les gros faiseurs...

Avec 356,3 millions d’exemplaires écoulés sur 2020 et 424,4 millions en 2021, il devient horriblement frustrant de ne pas savoir à combien s’élève le volume de 2022. Patience : les données seront mises à jour progressivement.

Il en va de même dans les pourcentages de ventes corrélés au chiffre d’affaires : seules les données 2019 existent, avec deux données à conserver à l’esprit. Les 10 plus gros vendeurs représentent 1,9 % des volumes de ventes et les 5 plus gros, 1,3 %. En revanche, les 10.000 meilleures ventes constituent 47,3 % du marché…

Une belle infographie s'avère toujours plus confortable pour résumer la situation : celle-ci est fournie par le ministère de la Culture.

Crédits photo : Pablo Picasso - Femme couchée lisant ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0