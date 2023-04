Deezer élargit son catalogue audio avec des BO d'animes

Les musiques diffusées remontent aux années 70 et courent jusqu'à 2020 : elles mélangent nouveautés et classiques comme les BO de Naruto, L'Attaque des Titans ou celles des films des studios Ghibli. Deezer a également organisé les morceaux en différentes playlists thématiques et ajouté quelques blindtests pour les plus rodés.

Les catalogues de différents labels ont été intégrés. On retrouve Nippon Columbia, Square Enix, NexTone Inc, Frontier Works Inc, MAGES Inc, Beatink Inc, JVCKENWOOD Victor Entertainment Corp ou encore, King Records.

Avec AnimeVerse, Deezer s'adresse aux fans de musique anime et élargit son catalogue. Mais il n’est pas le seul à tirer profit de cette nouveauté. Cette dernière fait écho au récent investissement de Média Participations dans la plateforme de streaming musical.

Julien Papelier, directeur général adjoint de Média-Participations affirmait auprès d'ActuaLitté vouloir diversifier les expériences du client. Voilà pourquoi ils se sont lancés dans le domaine musical numérique et l'audiolivre : « Notre réflexion porte sur des cocréations autour de nos œuvres — dans tous les segments éditoriaux. »

En outre, le groupe a racheté la plateforme de lecture de bandes dessinées numérique Izneo, à la Fnac au mois d’août passé. Julien Papelier ajoutait dans nos colonnes, que Média-Participations « ne souhaite pas laisser le marché à ces acteurs. Dupuis a débuté une offre avec Webtoon Factory en janvier 2019 : nous avons notre rôle à jouer et izneo incubera et développera de nouveaux projets, tant en créations originales qu’en commercialisant des œuvres venues d’Asie ».



En 2022, l’entreprise française consolidait plus sérieusement son volet numérique en reprenant les parts d'ADN, la plateforme de streaming spécialisée dans l'anime. Mais ce n'était pas une première : dès 2006 la filiale éditoriale Kana lançait le label Kana Home Video qui s’occupe de la parution en DVD et Blu-ray de nombreuses séries animées, comme Black Butler, One Piece ou… Naruto.

Quant au format livre, le groupe a mis un pied dedans voilà déjà longtemps... Media Participations possède la maison Kana qui publie Naruto. Ce n’est donc pas étonnant si une playlist est consacrée à la série. En l’occurrence d'autres éditeurs sont présents sur cette nouvelle offre sur Deezer. C’est notamment Hachette qui détient Pika Editions, l’éditeur de L’Attaque des Titans…

Avec l'offre proposée par Deezer dans lequel Média-Participations a investi, le groupe parie tant sur la BD, l'anime que l'audio. La stratégie du grand groupe se dessine et laisse entrevoir ses prochaines initiatives sur Deezer.

Crédits photo : AnimeVerse