Un meuble télé Seigneur des Anneaux ou une bibliothèque Harry Potter ? Les deux !

La société Fantastic Home a convaincu Warner Bros, décidément très plébiscité depuis quelques jours, de réaliser deux lignes de meubles et une collection de rideaux et coussins. « Une collection de mobilier et d’art de la table conçue avec des matériaux de première qualité, par des artisans locaux et donc 100 % fabriquée en France. L’univers de ces films emblématiques s’invite avec beaucoup d’élégance et de subtilité dans nos intérieurs », explique l’entreprise, basée au Creusot, en Bourgogne.

Bilbo, télécommande en main

Le meuble TV au confluent du Seigneur des Anneaux et du Hobbit servira de support idéal pour une séance de bingewatching des films de Peter Jackson et de tout ce qui a pu sortir d’audiovisuel, d’après les œuvres de Tolkien. Entièrement conçu et fabriqué en France, il est édité en 100 exemplaires numérotés.

Quelques visuels pour s'en délecter...

Potter et autres livres

« Dessinée dans un style typique des années 60, la bibliothèque Hallows ! s’apparente à un cabinet de curiosités des plus étonnants. Sa forme globale se distingue par ses courbes douces, son contour contrasté et ses pieds forgés pour un meuble presque vivant, en mouvement. »

Alléchante description, pour un meuble flanqué du motif des Reliques de la mort, en laiton. Et quatre étages pour installer ses ouvrages à l’abri… ainsi qu’une cachette afin de dissimuler des objets précieux.

Commercialisées à compter du 20 avril en édition limitée, et sur 6 pays d’Europe uniquement, le prix de ces pièces n’est pas encore dévoilé. Un petit coup d’oeil aux rideaux et aux coussins, en attendant ?