Malgré l’inflation, le livre reste un objet culturel accessible à tous

Qu’est-ce qui n’est pas accessible dans notre société ? Paradoxalement, on pourrait répondre à cette question en se montrant très optimiste. En effet, si l’achat d’une voiture, d’un appartement ou d’une maison peut être hors de portée pour une partie non négligeable des Français, les objets culturels, eux, sont accessibles à tous, et presque librement. Or, on aurait tort de mépriser cette accessibilité. Tout simplement parce qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

Si la France a mis en place avec succès le prix unique du livre pour préserver un écosystème de qualité, dès qu’on entre dans l’histoire de cet objet à nul autre pareil, on se rend compte qu’il a suivi le chemin d’une démocratisation presque sans comparaison possible. Le livre de poche, apparu dans les années 50, a révolutionné l’accès à la lecture. Même si depuis le XVIIème siècle, avec les colporteurs, il existait une littérature accessible, l’étendue de l’offre proposée et la richesse des titres disponibles n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles furent.

Il suffit aujourd’hui de se rendre dans une boite à livres, ou dans un centre Emmaüs pour voir à quel point le livre circule librement dans notre société. N’oublions pas, bien sûr, le maillage extrêmement important en matière de bibliothèques et autres médiathèques, avec une inscription très souvent gratuite. On peut alors accéder même à des livres récents (parfois en les réservant), sans avoir à faire un achat qui, pour certains, n’est pas facilement accessible.

Le smartphone est aujourd’hui la porte d’entrée la plus utilisée pour naviguer sur Internet, pour s’informer, mais aussi pour acheter. En France, 87 % des habitants sont équipés d’un smartphone, c’est-à-dire que ces heureux possesseurs peuvent accéder à des dizaines de milliers de livres libres de droits. Leur téléphone se convertit naturellement en lecteur de livres numériques, sans forcément en passer par l’achat d’un lecteur dédié ou d’une tablette.

La culture est donc toujours plus accessible, souvent presque gratuitement dans notre société. Si l’on a tendance à passer notre temps à déplorer la hausse généralisée des prix, il serait important de remettre les choses à leur place, et de se réjouir d’un tel accès qui fait la richesse de nos sociétés modernes, qui sont avant tout des sociétés de la connaissance.

Chaque génération transmet à la suivante les connaissances qu’elle a accumulées. Et si l’on souhaite accéder à des emplois rémunérateurs, on peut légitimement penser que tous les moyens pour y parvenir sont à portée de main. En revanche, ce qui ne s’achète pas, c’est la volonté, les efforts à fournir pour accéder à un niveau d’éducation plus élevé.

Plusieurs études ont montré en effet qu’il ne suffit pas de créer des écoles pour augmenter le niveau d’instruction d’un pays, il faut aussi arriver à susciter un désir d’acquisition des savoirs, un élan vers la connaissance. Les parents doivent l’avoir suffisamment fort pour le transmettre à leurs enfants, ce qui conduit alors à la réussite scolaire.

Si l’on peut se réjouir des derniers résultats du Baromètre « Les Français et la lecture », réalisé par l’institut Ipsos, à l’initiative du CNL, on peut déplorer l’usage qui est fait de tous les outils d’accès à la connaissance, à commencer par les smartphones et autres tablettes. Si les 15-24 ans consacrent en moyenne 41 minutes par jour à la lecture, ils en passent 4h09 devant les écrans pour du divertissement (pour ne pas dire abrutissement) pur...On passe sans doute à côté de quelque chose…

Le livre doit faire face à une concurrence toujours plus accrue des autres médias, que ce soit la radio, la télévision, le cinéma et les séries. Si les Français se ruaient sur la presse à partir des années 1830, grâce aux inventions d’Emile de Girardin (l’inclusion de la publicité faisant baisser le coût de l’abonnement, et la mise en place du feuilleton), celles des ingénieurs de la tech sont redoutables pour nous garder prisonniers de nos écrans le plus longtemps possible...

