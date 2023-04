Chine : l’écrivain et militant Xu Zhiyong condamné à 14 ans de prison

Les deux avocats ont été jugés au tribunal de la province du Shandong, dans l’est de la Chine. Human Rights Watch a rendu l’information publique le 10 avril ainsi que Luo Shengchun, la femme de Ding Jiaxi qui réside aux États-Unis. D’après HRW le procès s’est déroulé à huis clos et était truffé de vices de procédure. Ils sont tous deux condamnés pour le crime de « subversion du pouvoir de l’État ». Selon PEN America, c’est une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 15 ans.

Ding Jiaxi a été arrêté en décembre 2019 après avoir participé, avec Xu Zhiyong, à un rassemblement entre avocats et militants des droits de l’homme dans la province de Fujian. Ce dernier a réussi à s’enfuir pour être appréhendé en février 2020 à Guangzhou, où il s’était caché.

Une vie de lutte pour les droits civiques

Xu Zhiyong, 50 ans, a connu plusieurs existences. Il a été conférencier à l’Université de Pékin. C’est également le fondateur du New Citizens Movement (Nouveau Mouvement des Citoyens). Cette organisation milite pour les droits civiques et l’égalité en s’inspirant de la désobéissance civile et de la non violence. Ding Jiaxi qui est un ancien avocat spécialisé en droit commercial, a joué un rôle clé ce mouvement.

Comme le rappelle Le Monde, Xu Zhiyong commence à militer dans les années 1990 alors que c’est encore un jeune étudiant en droit. Il rencontre Ding Jiaxi des années plus tard, et fonde avec lui, en 2010, le Mouvement des Nouveaux Citoyens. Deux ans plus tard, Xi Jinping arrive au pouvoir et renforce le tournant sécuritaire effectué par le gouvernement.

Xu Zhiyong est condamné à 4 ans de prison en janvier 2014. Une lourde peine pour avoir participé à un rassemblement le 31 mars 2013 sur la place culturelle de Xidan, déployé des banderoles et déclamé des discours. Ding Jiaxi est emprisonné de 2013 à 2016 pour les mêmes chefs d’accusation. L’annonce de la condamnation de Xu Zhiyong en janvier 2014 conduit à des manifestations citoyennes et à ce qu’on appelle désormais « l’affaire des nouveaux citoyens ». Xu Zhiyong est libéré en juillet 2017. Il ne cesse jamais d’écrire de nombreux articles, et après sa sortie de prison, il dédie un an à l’écriture de son livre « A Beautiful China » (« Une belle Chine »).

Un grand mouvement progressiste ne peut être une copie de l’histoire d’autres pays. Nous nous sommes inspirés des idées de non-violence de Gandhi. Le mouvement de non-coopération non violente appartenait à Gandhi et à l’Inde, et le but était de chasser les Britanniques. Notre but est de mettre fin à la tyrannie, pas de chasser une race étrangère. Nous ne pouvons pas chasser 80 millions de communistes. Certains d’entre eux se transformeront en politiciens démocratiques. Nous sommes tous chinois, et nous construirons ensemble une belle Chine à l’avenir. – Chapitre 13 de « Une belle Chine »

De mars à mai 2019, il tourne le film The Statesman dans lequel il parle de ses expériences en prison. Ding Jiaxi est arrêté la même année. Xu Zhiyong réussit à échapper aux mains du régime jusqu’en 2020. Pendant sa fuite, il publie une lettre au président chinois Xi Jinping, pour l’inciter à démissionner. Il affirme : « Je ne pense pas que vous soyez une mauvaise personne. Vous n’êtes tout simplement pas assez intelligent. C’est pourquoi je vous demande à nouveau, monsieur Xi Jinping, de bien vouloir quitter le pouvoir ».

Suzanne Nossel la PDG de PEN America déclarait à propos de l’auteur « Ses essais ont servi d’appels à la conscience à des moments charnières de l’histoire récente de la Chine. Celui qui a mené à son arrestation était une analyse détaillée et percutante des angles morts et des lacunes du président Xi Jinping en tant que leader, publiée alors que la COVID-19 faisait toujours rage en Chine. »

En 2020 il reçoit le PEN America’s PEN/Barbey Freedom to Write Award. La distinction a en partie été décernée dans le but de faire pression pour qu’il soit libéré.

Le poids de la plume

En 2020, l’organisation PEN America qualifiait la Chine de « meilleur geôlier d’écrivains dans le monde ». Le gouvernement réprime violemment la liberté d’expression. Comme le rappelle The Diplomat, le lauréat du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo est mort en prison en 2017 après avoir rédigé un manifeste pour la démocratisation de la Chine.

Le Parti communiste a également enfermé l’intellectuel ouïghour Ilham Tohti pour le reste de sa vie parce qu’il a écrit et plaidé en faveur des Ouïghours. L’avocate hongkongaise Chow Hang-tung croupit derrière les barreaux suite à un post Facebook et à un article : il appelait les Hongkongais à ne pas oublier le massacre de Tiananmen en 1989.

