Un accès gratuit à toutes les médiathèques du Réseau Pass'thèque

Après la création d’un catalogue numérique commun aux 15 médiathèques, c’est au tour du tarif d’être harmonisé sur l’ensemble du réseau Pass'thèque. Depuis 2016, plusieurs espaces de lectures publics sont devenus totalement gratuits, tels que ceux du réseau MéThiCe de la Communauté de communes de la Thiérache du Centre. D’après l’école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) en 2017, 3583 établissements sur 9167 sont concernés par cette mesure.

Depuis 2020, plusieurs médiathèques de Pass'thèque, comme celle Rencurel, se sont alignés sur cette initiative, avant que celle-ci ne concerne toutes les institutions du réseau. En 2022, c’était au tour de la médiathèque Darodes de franchir le pas.

Depuis le 1er avril, les lecteurs et lectrices empruntent donc sans frais des ouvrages, BD, DVD, etc. dans tous les sites, pour toutes les catégories d'âges. Cette initiative est issue du plan de développement de la lecture publique 2020-2026 élaboré collectivement avec les élus, les professionnels et les bénévoles avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles et du Département de l’Isère.

Les communes du réseau Pass'thèque (4 sont intercommunales) : Chatte —Chevrières —Cognin les Gorges —Pont en Royans —Poliénas —Rencurel —Saint Antoine l’Abbaye —Saint Gervais & Rovon —Saint Hilaire du Rosier —Saint Just de Claix —Saint Marcellin —Saint Quentin sur Isère — Saint Romans —Vatilieu —Vinay.

