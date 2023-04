Kaouther Adimi, Prix Montluc Résistance et Liberté 2023 pour Au vent mauvais

Ce prix, fondé en 2018, soutient l'action du mémorial de Montluc, haut lieu lyonnais de la résistance et de la souffrance face à l’occupant nazi. Sa devise, « Prends ta liberté, résiste à l’oppression » porte depuis quelques années les romans des lauréats. Kaouther Adimi a ainsi été récompensé cette année, succédant à Jean d'Amérique, Prix Montluc 2022.

Voici le résumé de Au vent mauvais par l'éditeur :

Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l'est de l'Algérie, au début des années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide de se séparer et retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un berger timide et discret. Saïd, lui, vient d'une famille plus aisée et poursuit des études à l'étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla.

La Seconde Guerre mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de vue. Saïd devient un homme de lettres. Tarek, rentré au village, épouse Leïla et adopte l'enfant. Trois filles suivront. Bientôt il rejoint la lutte pour l'indépendance, puis participe au grand tournage de La Bataille d'Alger, avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par une suite de hasards inattendus, il se retrouve gardien d'une magnifique villa à Rome, temps suspendu dans une trajectoire tourmentée.

Leïla, elle, connaît la vie des femmes rurales de cette époque. Cantonnée dans l'éducation des enfants et les tâches ménagères, elle décide d'apprendre à lire et à écrire. Mais la publication du premier roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus vite.