Répertoire de recettes, certificat de création... Faut-il protéger la cuisine ?

Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes (Les Républicains), s'est associée avec Me Thimothée Fringans-Ozanne, présidente de la structure spécialisée TOQUALOI, afin de proposer une nouvelle législation visant à protéger les recettes régionales et les créations culinaires.

Un répertoire de recettes

La première partie de la proposition de loi sénatoriale se consacre à la protection des « recettes régionales françaises », définies comme des « recette[s] culinaire[s] propre[s] à la tradition locale d’une collectivité territoriale, notamment en ce qu’elle est transmise sur le territoire de la région de génération en génération ».

Le texte suggère qu'un inventaire exhaustif de ces recettes soit effectué par chacune des régions, puis remis aux ministères de la Culture et de l'Économie. Ceux-ci chargeraient alors l'Institut National de la Propriété Industrielle de mettre en ligne un répertoire national des recettes régionales françaises.

Ce dernier prendrait la forme d'une base de données en accès libre, public, avec le texte intégral des différentes recettes. Chacun pourrait donc consulter ce patrimoine culinaire, présenté à la manière d'un site de recettes de cuisine comme il en existe des quantités sur le web.

Les professionnels pourraient par ailleurs se baser sur ce répertoire pour proposer des plats « respectant la recette régionale française » et les mettre en avant avec une appellation spécifique ou un logo.

Protéger la création culinaire

ActuaLitté l'avait rappelé à l'occasion des fêtes de fin d'année, en 2021 : protéger une recette de cuisine n'est juridiquement pas possible. En 1974, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait statué : les recettes n’entraient pas dans le champ du droit de la propriété littéraire et artistique. À l’instar des idées, elles sont « libres de parcours ».

Plus récemment, en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne avait elle aussi marqué son opposition à une protection des recettes par le droit d'auteur.

[L]a Cour constate que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire. Sur ce point, la Cour précise que, à la différence, par exemple, d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables. – CJUE, arrêt dans l'affaire C-310/17 Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV, 13 novembre 2018

Tout au plus est-il possible d'en protéger la forme : la reproduction stricte d'une recette, dans sa présentation et sa formulation, peut éventuellement être qualifiée de plagiat. Didier Ferat, directeur éditorial des éditions Solar, en convenait : « Un recours n'est possible que si le plagiat en question est fait de manière vraiment visible. »

L'INPI à la rescousse ?

La proposition de loi d'Alexandra Borchio-Fontimp viendrait modifier le code de la propriété intellectuelle français pour y ajouter un livre VIII, consacré au « certificat de création culinaire ». Ce dernier permettrait à un créateur culinaire de revendiquer un droit exclusif d’exploitation, ainsi que des droits moraux, sur une recette particulière.

Entreraient dans ce cadre « les créations culinaires nouvelles impliquant une activité créatrice et démontrant un caractère gustatif propre ». Toute la difficulté consistera alors à prouver l'aspect inédit de la proposition, qui devra susciter « une impression d’ensemble de non déjà gouté » : bien entendu, l'état de l'art culinaire ne devra pas comporter une recette similaire ou identique.

Le créateur culinaire devra réaliser la demande d'enregistrement de sa création auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, sur le site de l'institution, moyennant une redevance de dépôt dont le montant n'est pas précisé.

Vingt ans de protection

Dans le cas où le certificat de création culinaire est délivré au demandeur, celui-ci bénéficie d'une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt. Il sera toutefois nécessaire de maintenir le titre de propriété industrielle en vigueur, avec le paiement d'une redevance annuelle.

Le certificat accorde un droit exclusif d'exploitation, et le titulaire peut alors en faire « l’objet d’une cession ou d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive, à titre gratuit ou à titre onéreux ». Par exemple, céder à un éditeur une licence sur sa création culinaire, afin qu'il la reproduise dans un ouvrage spécialisé. Ou encore accorder à un restaurateur le droit de la réaliser dans son établissement.

Soulignons que la proposition de loi prévoit la possibilité d'obtenir une licence obligatoire sur une création culinaire, 3 ans après sa certification, si le titulaire ne l'a pas exploité, réalisé ou commercialisé. Cette licence obligatoire reste bien sûr « accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu ».

Le texte évoque aussi les cas de contentieux, tant en amont de la demande de certification qu'en aval, avec des actions en contrefaçon.

Un flou juridique à lever

Dans l'exposé des motifs qui accompagne la proposition de loi, la sénatrice Les Républicains explique que la créativité culinaire française est « enfermée dans un flou juridique qui n'est plus acceptable ».

Ainsi, l'introduction d'une protection juridique de nos recettes traditionnelles régionales et créations culinaires nouvelles permettrait d'une part une plus grande valorisation de nos magnifiques territoires et encouragerait véritablement d'autre part l'innovation culinaire. – Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes

Outre les objectifs déjà cités de mise en avant du patrimoine et de protection de la création culinaire, le projet de loi entend aussi lutter contre « certains industriels du secteur de l'agro-alimentaire », qui se livraient parfois au détournement de « la composition originelle d'un plat », selon la sénatrice.

Le texte complet de la proposition de loi est accessible à cette adresse.

