Déguster un beignet de morue au fromage, entouré de livres et en musique

Óbidos compte parmi les 246 Villes créatives qui constituent le réseau monté par l’UNESCO. Entrée en 2015, son volet littéraire lui a fait gagner cette reconnaissance de prestige — notons que le Portugal recense huit autres cités membres du Réseau.

Entre les rues fortifiées et les multiples espaces dédiés au livre, l’atmosphère est propice aux déambulations et aux rêveries. Mais il est un lieu véritablement unique, qui illustre à merveille les Correspondances baudelairiennes — quoique le poète n’ait jamais mis les pieds en territoire lusophone.

La Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau (ou Maison portugaise du pastel de morue) ravi les narines, les yeux et les oreilles, d’un seul tenant. En entrant, les cordes du violon résonnent depuis la mezzanine, avec une magnifique hauteur sous plafond. Parfois, l’orgue historique situé sur la droite prend le pas. Situé à côté d’un splendide escalier en fer forgé, il distille alors une autre ambiance musicale. Et régulièrement, des artistes sont invités pour accompagner la découverte…

Sur la droite, un immense mur-bibliothèque dévoile des ouvrages anciens — et l’on sait combien le son apprécie la présence des livres. L’entrée est gratuite, de quoi rendre le décor et les représentations plus délicieux encore, mais gare à saisir les ouvrages avant de se rendre devant le plan de travail.

Cette bibliothèque régale en effet les visiteurs d’une spécialité locale : le pastel de bacalhau. On connaît la version sucrée, le Pastel de Nata (littéralement : pâtisserie à la crème) qui comporte un flan pâtissier. Cette déclinaison, salée, invite à savourer un beignet à la morue, fourré au fromage Serra da Estrela, une AOP du coin.

Crédits : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (et merci à Isa)