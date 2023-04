Bernard Pivot malade : “Le purgatoire, c’est la vieillesse” 

Avec cet esprit toujours agile et malicieux, il a régné sur l’Académie entre 2014 et 2019, année où il en quitta la présidence au profit de Didier Decoin. « Je me demande si, avec l’abandon de l’académie Goncourt, mon corps et plus précisément ma tête n’ont pas perdu leurs défenses immunitaires… », indique Bernard Pivot au JDD.

Car le journaliste l’avoue, pudiquement : son silence, ces dernières années, vient de ce que « le mal m’a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole. Mieux vaut alors se taire en attendant que la mémoire se recharge et que la pensée refleurisse ». On le retrouve encore avec plaisir, quoique plus occasionnellement, sur Twitter, outil qu’il avait rapidement apprivoisé, pour sa concision et ses virevoltes. Pour preuve :

Une autre famille : les livres

Et de balayer toute une carrière entamée, « par hasard » au Figaro littéraire, en passant par les moments familiaux sacrifiés pour la réussite de son émission, Apostrophes. Lecteur, il le fut, mais pas de ces histoires que l’on raconte aux enfants avant qu’ils ne s’endorment. « J’avais hâte de rejoindre mon bureau pour achever la lecture du livre dont j’avais commencé la lecture l’après-midi. Que de musées non visités avec mes filles ! Que de week-ends non partagés ! Que de fous rires perdus ! »

Pleinement conscient, il reconnaît avoir travaillé « trop, mais c’était le prix à payer pour être compétent et inattaquable ». Depuis janvier 2020, que les « ennuis de santé ont commencé », le voici passant en revue soixante années de livres reçus à son domicile pour les besoins de sa chronique dans le JDD. Maintenant, « j’achète des livres. Comme tout le monde. Voilà une autre réponse à votre question sur la vanité ».

« J’ai été, je pense, un homme d’influence. L’influence, c’est plus lent ; plus subtil, plus paisible. Peut-être aussi plus hypocrite. Avant que le mot devienne à la mode sur les réseaux sociaux, j’ai été ma vie durant un influenceur, un influenceur littéraire. Je ne le suis plus, voilà tout. » – Bernard Pivot

Ni enfer ni paradis... mais un purgatoire

Âgé de 87 ans, l’homme des dictées parle de l’humour et de toutes les occasions saisies pour rire. « [M]ême si, maintenant que je suis devenu un vieil homme, c’est souvent à mes dépens. Je vais cahin-caha de bourdes en maladresses, d’oublis instantanés en futiles angoisses. J’en ris pour n’avoir pas à en pleurer. »

Car, quand on a dépassé le milieu du chemin de sa vie, c’est aussi de la mort dont on parle. Elle sera la fin, « l’extinction définitive du souffle, de la parole, des mots, et même le mot “mort” ne peut plus être prononcé ». Si l’enfer et le paradis le laissent dubitatif, il voit la vieillesse comme le purgatoire, dont les maisons « s’appellent des Ehpad ».

Lui préférerait finir ses jours à la maison, dans un fauteuil. « Ou, mieux, dans mon lit, en relisant Montaigne ou Proust. Mais je ne lis jamais au lit. »

Crédits photo : Bernard Pivot - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (2018)