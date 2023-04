La diversité des festivals et salons sur le territoire français

Le Salon du livre de Genève s’installera de nouveau à Palexpo du 22 au 26 mars prochain. Il vibrera également au rythme d’une programmation éclectique et effervescente portée par plus de 250 auteurs et autrices incarnant la diversité des genres littéraires francophones ; Monica Sabolo et Joann Sfar seront les deux invités d’honneur de cette nouvelle édition et seront réunis le temps d’une grande rencontre.