J.R. Dos Santos : Sur les traces du dragon...

Devant la terrasse d’un café du temple d’Or d’Amritsar, en Inde, une fusillade éclate ; une jeune femme voilée est enlevée avec Maria Flor, une touriste portugaise qui tentait de lui venir en aide… Avant de tomber dans les pommes, elle envoit un appel à l'aide à son mari à 8000 kilomètres d'elle.

Quand il reçoit le message de son épouse Tomás Noronha part précipitamment en Inde. Elle a disparu... avec celle qui se fait appeler Dragon rouge.

Aidé de Charlie Chang, agent de la CIA, le célèbre cryptologue va tenter de retrouver leur trace en déchiffrant les messages que Maria Flor lui a laissés. Il se trouve alors confronté à une réalité dont il ignorait l’existence. La stratégie secrète de la Chine et sa très mystérieuse nouvelle route de la soie.

Inspiré de faits réels, ce thriller de J.R. dos Santos remonte aux origines de l'empire chinois et à ce qui en a fait ses fondements. Des stratégies fondatrices du Royaume des combattants aux nouvelles routes de la soie, il ouvre nos yeux sur les véritables intentions du Parti pour le monde de demain.

Les éditions Hervé Chopin nous en proposent les premières pages en avant-première :

J.R. dos Santos est un journaliste et écrivain portugais, connu pour avoir sa série de romans mettant en scène l'historien Tomás Noronha, et qui comprend notamment La formule de Dieu.

Présentateur sur RTP1, première chaîne publique portugaise, grand reporter, et correspondant pour CNN et la BBC, José Rodrigues Dos Santos a parcouru le monde pour couvrir les plus grands conflits et a été primé trois fois par CNN.

Son premier roman A Ilha das Trevas (2002) connait un grand succès, et il s'impose désormais avec la saga Tomás Noronha (2005-).

Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands auteurs de thrillers historiques et scientifiques en Europe et aux États-Unis. Ses romans, dont plusieurs best-sellers, sont traduits dans plus de 18 langues.