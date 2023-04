Quand Philip Roth souffla un projet à Milan Kundera, dans un rêve

L'agence livre, cinéma et audiovisuel de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) a missionné les sociétés de conseil Axiales et In Extenso pour la production d'une étude centrée sur les opportunités écoresponsables. Elles se situent au croisement de l'édition, l'impression et la distribution. Si des marges de progression existent, elles restent contraintes par la structuration du marché et l'organisation de l'économie du livre.