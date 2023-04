La Maison Jean Cocteau rouvre ses portes en musique pour sa nouvelle saison

Amis de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso, de Jean Genêt à Jean Marais en passant par Edith Piaf, son héritage se poursuit aujourd’hui, en musique, sur scène, à l’écran et dans les bibliothèques du monde entier.

À travers une exposition temporaire inédite « Prenez garde à la musique », et une programmation de concerts, de performances, de conférences, de rencontres et bien plus encore… la Maison Jean Cocteau invitera le public à découvrir ou redécouvrir l’empreinte laissée par l’artiste le plus polymorphe du XXe siècle sur les arts et la vie artistique, du siècle dernier à aujourd’hui.

La saison culturelle 2023 prendra place dans sa maison-refuge de Milly-la-Forêt. Centrée sur la musique et organisée autour de temps forts, la programmation culturelle offrira de nouveaux éclairages sur l’œuvre et la vie de Cocteau avec deux rendez-vous.

Une saison musicale « Les samedis musicaux chez Jean Cocteau », avec une série de six concerts qui prendront place de juillet à début septembre et permettra de (ré)écouter des œuvres qui ont marqué la vie de Cocteau. Récitals, pièces instrumentales ou vocales de compositeurs qui ont compté pour lui seront jouées dans l’antre de l’univers de l’artiste.

Et des temps forts à la Maison Jean Cocteau, qui ouvrira ses portes en grand lors d’évènements culturels, notamment à l’occasion de la Nuit des musées, de Rendez-vous aux jardins, de Jardins ouverts. Visites gourmandes, concerts, installations et performances artistiques, animations autour de l’œuvre de l’artiste… seront autant de rendez-vous à ne pas manquer.

Enfin, au cœur de la Maison, l’exposition temporaire « Prenez garde à la musique » invitera à une traversée du XXe siècle en musique, grâce à l’œuvre de Cocteau et au rôle qu’il a joué dans le Paris des années 1920 aux années 1960. L’exposition abordera différents thèmes musicaux, permettant aux visiteurs de s’imprégner des musiques qui ont accompagné l’artiste à chaque étape de sa vie.

Crédits photos © Archives Départementales - Fonds Ballerin / © Christian Descamps - Région Île-de-France