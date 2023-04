"Dictée en gare" : Tester son orthographe en attendant le train 

Les férus d’orthographe comme les passants et les écoliers étaient invités à participer à cet évènement totalement gratuit. Reposant sur une sélection de textes en lien avec la Bretagne, Rachid Santaki s’est adonné à l’exercice de la dictée 5 fois dans la journée, passant parfois le micro à ses invités comme Jean Louis Brossard.

Et l'édition bretonne de la Dictée en gare n'a pas à pâlir. Si l'édition précédente avant rassemblée près de 500 personnes à la Gare Saint Lazare de Paris, Rachid Santaki se félicite du succès de la manifestation auprès du Télégramme : « C’était complet ce matin, on a eu plus de soixante personnes. » Et de poursuivre : « C’est un moyen de rassembler les gens, c’est super convivial. »

Avec la complicité de France Culture, Gares et connexions, Destination Rennes et Les Champs libres, l’auteur de polar entendent « désacraliser » la pratique tout en transformant la gare en un « lieu de vie et de savoir ». Une classe d'élèves de troisième est même venue se mesurer aux textes classiques de la littérature française.

D’Arsène Lupin à Victor Hugo, les pièges orthographiques ne sont pas ceux que l’on croit : nombres composés, conjugaison au passé simple, pas besoin de mots compliqués pour mettre à mal les connaissances des participants. « On s’aperçoit que les gens veulent retrouver les fondamentaux, » souligne le spécialiste de la dictée radiophonique.

Et quand il est interrogé sur le déclin du niveau d'orthographe des Français, il confie également à l'AFP : « On a un environnement qui est complètement différent des années 1960 ou 70. On ne pourra jamais retrouver le niveau d'orthographe d'avant, car il n'y avait pas cet environnement numérique. » Loin d'être pessimiste pour autant il conclut : « c'est à nous, acteurs culturels, de sensibiliser ».