Didier van Cauwelaert président d’honneur de Livr' à Vannes 2023

Littérature généraliste et bretonne, jeunesse, culinaire, polar, bande dessinée & manga, toute la richesse et la diversité de l’édition nationale et régionale sont à l’honneur pour satisfaire un public toujours plus nombreux.

Irène Frain et Yann Queffélec parrains

Plus de 200 auteurs se prêtent aux dédicaces et échanges avec les amoureux du livre. Livr’à Vannes célèbre sa 16e édition du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023 avec des auteurs fidèles, de nouveaux rendez-vous et têtes d’affiche.

Après Véronique Olmi en 2022, Didier van Cauwelaert est le président d’honneur de l’édition 2023 avec le double parrainage littéraire historique de Irène Frain et Yann Queffélec.

À noter cette année, les venues exceptionnelles de l’autrice islandaise Eva Björg Aegisdóttir, étoile montante du polar nordique et de l’américain Craig Johnson, auteur de la série policière à succès Walt Longmire.

Des grands noms de la littérature, Pierre Assouline, Philippe Besson, Didier Decoin, Simon Liberati, Gaëlle Nohant, Colombe Schneck... aux auteurs de best-sellers Mélissa Da Costa, Agnès Ledig, Gilles Legardinier, Marc Lévy, Katherine Pancol... Sans oublier Roseline Bachelot, Lorànt Deutsch, Renan Luce, Mathias Malzieu et des auteurs-journalistes Stéphanie Janicot, Sébastien Le Fol, Sonia Mabrouk, Catherine Nay...

Hommage à Jean Teulé

Fidèle au Salon dont il a été président d’honneur en 2019, Jean Teulé a laissé une trace indélébile à Vannes.

Une rencontre sera l’occasion d’évoquer un livre-hommage à paraître en novembre prochain, en compagnie de ceux qui l’ont bien connu : Betty Mialet, sa très proche éditrice, Yasmina Khadra et Dominque Gelli, qui a adapté Crénom, Beaudelaire ! en bande-dessinée.

Des grands maîtres du polar et du thriller seront présents à Livr’à Vannes : Olivier Bal, Eva Björg Aegisdóttir, Sonja Delzongle, DOA, Craig Johnson, Franck Thilliez... Une rencontre autour des 120 ans de la naissance de Georges Simenon aura lieu avec le scénariste et réalisateur Jacques Santamaria et Cécile Maistre-Chabrol.

Trois Prix Littéraires

Une fois n’est pas coutume, nos papilles gustatives par le prisme de la lecture ici, seront sollicitées pour un temps fort autour de la gastonomie avec Anthony Denon, jeune chef étoilé et auteur de Il en reste ! chez Solar, le chef vannetais féru de littérature Jacques Thorel et Sophie Dudemaine qui s’est rendue célèbre grâce à ses fameux cakes (Les cakes de Sophie).

Cette dernière fêtera avec ses lecteurs les 20 ans de son best-seller que les éditions La Martinière republient pour l’occasion.

Proposée en clôture du Salon chaque année, la grande dictée pour les nuls en partenariat avec les éditions First aura pour thème Colette à l’occasion de l’anniversaire des 150 ans de sa naissance. Le texte inédit sera créé par Julien Soulié, avec une lecture à double voix par Julien Soulié et Daniel Picouly.

Trois prix seront remis sur le salon :

Le Prix littéraire de la ville de Vannes. Ce prix récompense un roman français publié entre septembre 2021 et mars 2022.

Le Prix « Jeunes Adultes ». Initié par la ville de Vannes en 2018, ce prix récompense un auteur français dont ses lecteurs sont âgés de 12 à 20 ans. Le lauréat se verra remettre un chèque de 1 000 €.

Le Prix du roman en langue bretonne. En partenariat avec l’Institut culturel de Bretagne et Emglev Bro Gwened.