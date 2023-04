Les archives et la bibliothèque de Michel Le Bris cherchent preneur  

Archives personnelles, lettres et plus généralement des volumes de littérature de voyage ou de piraterie, voici ce que contient cette collection, décrit le vice-président à la culture de Morlaix communauté, Julien Kerguillec auprès du Télégramme.

Mettre en valeur le fonds

Elle serait d'abord stockée « dans un local adapté, probablement sur la commune de Plouezoc’h », sur la baie de Morlaix, pour une durée de six mois après le transfert. Par la suite, on réalisera un inventaire, nous apprend Ouest France. Un passage obligatoire puisqu'il ne s’agit pas là d’un legs mais d’un conventionnement de dépôt. Le village de Plouezoc’h, de près de 1500 habitants, a accueilli les obsèques de l’auteur de Pour l’amour des livres.

Julien Kerguillec explique qu’il faut « estimer le coût et l’intérêt du fonds, pour déterminer ce qu’il contient, savoir comment le protéger et le valoriser ». Le maire de Morlaix, Jean-Paul Vermot, ajoute qu’il faudra valoriser les plus précieuses pièces de la collection, si le projet est mené à son terme.

La communauté de commune confierait la mission d'étude du fond au pôle culture du quartier de la Manufacture en collaboration avec l’archiviste de la ville de Morlaix et des Amours Jaunes, Nicolas Le Boënnec.

Les Archives départementales du Finistère et des étudiants en licence-master métiers du livre de l’université de Rennes 2, donneront également de leur temps et de leur compétence, afin de réaliser ce travail. De son côté, outre ses conseils, la Drac s’est dit « prête à cofinancer le travail d’inventaire et l’écriture d’un projet de conservation ».

Un spécialiste de la littérature de voyage

Le dépôt fera ensuite l’objet d’une discussion avec les ayants droit et les pouvoirs publics, pour déterminer d’une politique définitive.

Celui qui a fondé le festival Étonnants voyageurs en 1990 est aussi l’auteur d’un grand nombre de textes autour de l’aventure et du voyage. Parmi lesquels, un Dictionnaire amoureux des explorateurs, avec l’illustrateur Alain Bouldouyre, édité en 2010, ou le roman, La Beauté du monde, paru chez Grasset en 2008, qui lui valut le Prix Ouest (Terres de Montaigu).

On peut également citer son ouvrage autobiographique, Rêveur de confins, imprimé en 2011 par André Versaille éditeur.

Miguel Le Bris fut aussi un spécialiste reconnu de l’auteur de l’Île au trésor, Robert Louis Stevenson. Il a également participé à la traduction ou en tant que préfacier de nombreux classiques de la littérature d’aventure ; comme Voyages en Alaska de John Muir, avec Jean-Yves Prate, ou La Compagnie blanche. Les chroniques de Sir Nigel Loring, d’Arthur Conan Doyle (trad. Robert Latour).

Miguel Le Bris a été promu Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres et Chevalier de la Légion d’honneur.

Crédits photo : Domaine Public