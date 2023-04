"Vers un troisième langage"

Ainsi, dans une ancienne caserne militaire se déroulent des ateliers où les artistes explorent différentes techniques en fonction de leur besoin d’expression : du dessin à la peinture en passant par la gravure sur bois, le monotype, la vidéo ou encore la sculpture et le textile, chaque résident se voit offrir la possibilité de s’épanouir dans la pratique de son choix. La « S » ouvre ainsi le champ des possibles à la créativité de chacun.

Expressions brutes

Mais aussi, au désir de concevoir ce qui deviendra une œuvre, mais qui n’est encore qu’une expression brute de sensations : tactiles avec le matériaux manipulé ; visuelles dans la progression du travail et de la pièce à venir, qui réorientent les choix et conduisent certaines décisions. Ou encore, sensations d’accomplissement lorsque le projet entre en adéquation avec les envies et désirs initiaux ; de confort quand, pleinement concentrée, la conception se meut en interface avec le monde sensible.

Ces artistes ont ceci de brut qu’ils ne cherchent pas à intégrer le champ de l’art contemporain, même si certains sont devenus des figures marquantes dont les œuvres apparaissent au sein de prestigieuses collections (à l’image d’Eric Derkenne par exemple). Ce faisant, ils développent une pratique qui n’a d’autre visée qu’un accomplissement personnel, une nécessité. Voire une offrande, ou un cadeau à l’adresse de l’autre. Léon Louis a débuté sa série des Kritures en recopiant les pages d’un livre de poche qu’Anne-François Rouche, directrice du centre, ne parvenait à lire afin de lui proposer une version plus attrayante.

Collaborations et expérimentations

Une des particularités de la « S », et qui participe sans nul doute à sa grande réussite, repose dans la mobilisation d’artistes extérieurs venant réaliser des œuvres communes avec leurs résidents. Leurs travaux ne circulent donc pas en vase clos (même si ça peut être le cas), mais sont nourris d’apports extérieurs organisés par le centre. De plus, il n’est pas question d’une quelconque tutelle de l’un sur l’autre mais bien plutôt de collaboration en ceci que les deux artistes recherchent un terrain commun au plein épanouissement de chacun.

Anne-Françoise Rouche, grande ordonnatrice du centre, convie ainsi des cinéastes, des photographes mais aussi des dessinateurs de bande dessinée, plus particulièrement des auteurs issus du Frémok. En effet, l’approche plastique de ces auteurs et leur attrait pour l’expérimentation semblent aménager un terrain propice à la rencontre. Ainsi qu'à l’échange, au tâtonnement, à l’adaptation, à la distance nécessaire pour qu’une telle coopération ait vraiment lieu et fonctionne sous le régime de la complicité.

Le début de ces collaborations eut lieu en 2007 : quelques auteurs furent invités dans le centre pour former des binômes avec des résidents. Le duo créait des bandes dessinées, dans l’acception la plus large possible, déliée donc des contraintes souvent assignées à cette pratique (pagination, étapes de travail, lisibilité, etc…).

Des binômes productifs

La réussite de ces premières créations donna l’album Match de catch à Vielsam sorti en 2009 chez Fremok, dans lequel on pouvait déjà percevoir le succès de binômes qui trouvèrent une véritable entente artistique. Les courts récits compilés sont extrêmement différents, présentant la diversité des pratiques des artistes de la « S » et des auteurs invités. Chaque groupe d’artistes a élaboré un processus créatif aussi singulier que pouvait l’être leurs individualités.

Cette première rencontre en engendra d’autres et contribua à former des binômes qui continuèrent à collaborer ensemble en dehors de ce temps dédié, comme suspendu. L’originalité de cette démarche se lit alors à l’aune des projets qui ont dépassé le cadre de la résidence et qui ont donné lieu à des albums conséquents, autonomes, et d’une profonde richesse : de Après la vie après la mort (2014) d’Adolpho Avril et Olivier Deprez, à L’amour dominical (2019) de Dominique Goblet et Dominique Théate (sélection officielle Angoulême 2020).

Tout en passant par Vivre à Frandisco (2016) de Thierry Van Hasselt et Marcel Schmitz (sélection officielle Angoulême 2017) ou encore I am the Eye Climax (2021) de Pakito Bolino et Pascal Leyder (et j’en passe)... Autant d’album saisissants, captivants par la puissance visuelle et narrative qui les habite. Désormais, une collection est adossée au Frémok, projet collaboratif nommé Knock Outsider au sein duquel sont labélisés les projets mentionnés. Elle publie aussi des catalogues ou œuvres d’artistes de la « S » comme Jean Leclerc, Eric Derkenne ou Barbara Massart.

Catalogue et texte sacré

Deux ouvrages sortis récemment donnent un bel aperçu des créations réalisées au sein de ces ateliers. Fictions modestes & réalités augmentées (2022) est le catalogue d’une exposition qui s’est tenue au Musée international des arts modestes (MIAM) à Sète. Le commissariat de l'évènement a évidemment été confié à Anne-Françoise Rouche qui fut accompagnée pour l’occasion par Noëlig Le Roux.

La directrice de la « S » y a présenté de nombreuses œuvres issues du centre qu’elle dirige, mais aussi des créations d’artistes invités. Surtout, avec ce très beau catalogue, qui d’une certaine manière fait suite à Knock Outsider — Vers un troisième langage (Frémok, 2014), elle reprend chronologiquement l’organisation des différentes rencontres et explicite la singularité de nombreuses productions. Ce catalogue, très richement illustré, accompagné d’une éditorialisation conséquente, est indispensable pour bien saisir l’étendue de la richesse de la « S ».

L’apocalypse tonnerre d’Ether-Nuée (2022) fait suite à L’évangile Doré de Jésus-Triste (Frémok, 2017). Durant cet atelier collectif organisé en grande partie par Yvan Alagbé, des artistes de la « S » et venus de l’entourage du Frémok revisitent les fameuses gravures réalisées par Gustave Doré pour son illustration de la bible parue en 1866. Ces dernières sont dessinées par certains et gravées par d’autres : ici, le collectif fait corps, la singularité de chacun disparait pour former un seul organisme artistique. Les images originelles sont distordues, réinventées dans différentes directions, puis organisées pour composer l’histoire d’Ether-Nuée.

Imaginé par Yvan Alagbé, ce récit emprunté aux textes sacrés est particulièrement savoureux, parsemé de calembours fins qui conduisent la narration (ils ne sont jamais gratuits, ne s’achèvent pas là ils débutent, pour le seul intérêt du trait d’esprit) et amènent à un langage poétique original en forme de fête comme devaient l’être ces ateliers. L’apocalypse tonnerre d’Ether-Nuée est un album aussi beau que réjouissant.

Alors on pourrait arguer qu’il y a bien longtemps que l’art brut fait l’objet de fascinations et que la bande dessinée possède alors un train de retard. La différence est qu’avec la « S », il ne s’agit pas simplement de sélectionner et exposer les travaux des pensionnaires mais bien plutôt d’accompagner des artistes au travail. De former des binômes afin d’explorer des territoires encore peu arpentés, insoupçonnés.

Et d’interroger des pratiques en les affranchissant de toute contrainte, non pas parce qu’on a décidé de le faire mais parce que cette dissolution est la condition de la réussite de l’exercice. Et qu’elle constitue justement le sel de ces productions. La « S » Grand Atelier constitue ainsi un espace de création original et novateur dont la diversité et la richesse des productions rayonnent bien au-delà des frontières ardennaises.