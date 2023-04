32e édition de la Journée du Livre Politique : hommage à Simone Veil

Créée en 1991 par Lire la Politique et l’Assemblée nationale, cette Journée rassemble près de 200 participants. L’évènement est sous le patronage de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

À cette occasion, plusieurs prix littéraires ont été decernés.

Prix des Députés

Face à une guerre sainte de Sylvianne Agacinski (éditions Seuil)

Prix du Livre Politique

La Belle époque de Franz-Olivier Giesbert (éditions Gallimard)

Prix étudiant du Livre Politique-LCP

Dossier V13 de Azzeddine Ahmed-Chaouch et Valentin Pasquier (éditions Plon)

Prix étudiant de la BD Politique-LCP

Malik Oussekine de Puchol & collée (éditions Casterman)

La journée du Livre Politique a créé un prix spécial pour Seul l'espoir apaise la douleur de Simone Veil.

Hommage à Simone Veil

Lors de la remise de prix, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, explique qu’il « faut avoir de la mémoire en honorant les grandes voix de notre histoire politique et parlementaire ». Elle ajoute que ce prix vise à honorer « une grande dame ».

Pierre-François Veil, fils de Simone Veil et président-directeur général de l’INA, a reçu le prix au nom de sa mère.

L'ouvrage mis à l'honneur est la retranscription écrite d’un entretien de Simone Veil par Catherine Bernstein de 5h30, enregistrée en 2006. Il a été réalisé à l’initiative de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, avec l’aide de l’INA. D’après Le Parisien, ses deux fils — Jean et Pierre-François — avaient donné leur accord le jour du décès de leur mère, le 30 juin 2017.

Publié en 2022, coédité par l’INA et Flammarion, il a été vendu à 52.632 exemplaires, toutes éditions confondues (données : Edistat).

Cet entretien a la particularité d’avoir été supervisé par Dominique Missika, ami de Simone Veil et auteur du roman Les inséparables aux éditions du Seuil (2018). Il y évoquait la jeunesse de son amie et des sœurs de celle-ci à partir de ses souvenirs. Il a été vendu à 28.424 exemplaires en poche et grand format (données : Edistat).

La version filmée du témoignage de Simone Veil est disponible en intégralité sur ina.fr et en audio grâce à un podcast de Léa Veinstein produit par la même institution (4 x 30'). Ce récit sera prochainement traduit en italien.

L’INA et Flammarion vont poursuivre leur collaboration en proposant d’autres entretiens dans les prochains mois.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : illustration, m-louis .®, CC BY-SA 2.0