De la passion aux passionnés : se former aux métiers de l'édition

Au terme de plus d’un mois et demi de collecte d’informations, ce sont 328 réponses qui ont composé cette étude : en 2021, on recensait plus de 50.000 personnes travaillant dans le secteur. Et le monde du livre conserve une forte attractivité, autant qu’il demeure lié à une passion véritable. En effet, 25 % des répondants s’y sont engagés à la suite d’une reconversion professionnelle.

Trouver sa place

Pour accéder au secteur, la moitié des répondants précise avoir suivi un master Édition (Villetaneuse ou Paris 4). Et une fois en place, ils sont 43 % à avoir eu recours à une ou deux formations, et 34 % de 3 jusqu'à 5. Le financement intervient à 41 % par l’entreprise, puis 18 % par le CPF (Compte personnel de formation).

Sans trop de surprise, l’Asfored-Edinovo demeure l’organisme privilégié avec 56 % des suffrages, suivi de Fontaine O Livres, avec 18 %. Quant aux compétences, elles ciblent majoritairement l’éditorial (16 %), le juridique (14 %) et la communication (11 %).

Celles et ceux qui n’ont pas suivi de formation avancent avant tout le manque de temps pour 24 % ou l’absence d’offres leur correspondant (20 %). Notons que 17 % disent ne pas avoir les fonds nécessaires pour suivre des programmes.

Envie d'autre chose

Si un quart des professionnels viennent d’autres secteurs d’activité, leur reconversion dans le secteur découle de « nouvelles envies », pour 44 % ou d’un souhait ancien d’y travailler, pour 28 %. Pour assurer une formation, trois organismes sont principalement sollicités : Asfored-Edinovo, Fontaine O Livres et EMI à 25 % chacun.

Toutes et tous n’ont pas suivi de cours du soir pour y parvenir : 25 % des répondants ambitionnaient d’impulser leur projet seul, 21 % estiment qu’ils avaient déjà les compétences nécessaires. Enfin, ils sont respectivement 14 % et 11 % à souligner qu’ils n’ont pas trouvé formation à leur pied ou que leur chaussette pour la payer était trouée.

En revanche, c’est à 24 % dans le domaine éditorial que les formés ont cherché à acquérir des compétences, suivi à 13 % par la diffusion/distribution et 11 % la gestion commerciale.

Diriger son activité

Quitte à se jeter à l’eau, autant… créer sa propre entreprise ; pour 36 % des répondants, ce fut le cas — et moins d’un tiers aura bénéficié d’un accompagnement. Pour qui en aura sollicité, c’est avant tout la Chambre de Commerce et d’Industrie qui fut l’interlocuteur et les aspirants se sont majoritairement tournés vers le volet Gestion commerciale — 24 %.

Il n’en demeure pas moins que 27 % des créateurs ont estimé avoir un socle de compétences suffisantes pour se lancer seuls.

Quid alors des futurs entrepreneurs ? Un quart des 200 professionnels qui envisagent une formation avant de monter leur boîte passeront par des formations. Gestion et commercialisation restent les domaines privilégiés, dans la perspective d’ouvrir leur maison d’édition.

Évoluer, ici ou ailleurs

Cependant, 7 salariés en poste et autres acteurs du livre sur 10 indiquent avoir besoin de se former dans le cadre de leur activité actuelle. Pour 72 % d’entre eux, il s’agit avant tout de monter en compétence, quand 16 % expliquent qu’ils postuleront, grâce à cela, dans une autre structure.

Concrètement, Graphisme et Fabrication sont les deux éléments moteurs dans la recherche de compétences (21 % des répondants), avec trois axes : concevoir de manière écoresponsable, créer des livres numériques accessibles ou encore maquetter un ouvrage.

La formation, un secteur à développer

Enfin, plusieurs remarques, d’ordre général, pointent que les formations gagneraient à ouvrir un volet distanciel. Il pourrait bénéficier à des personnes n’habitant pas à Paris, aussi bien que pour disposer d’interlocuteurs ou interlocutrices en mesure de répondre en dehors des heures de formation.

Par ailleurs, certains déplorent des contenus trop axés sur la littérature : les autres segments éditoriaux seraient les parents pauvres. Et l’on souligne tout à la fois un coût excessif pour des structures indépendantes autant qu’une majorité de formations trop axées sur le partage d’expérience de la formatrice ou du formateur.

Dernier point : pour les autrices et auteurs, les réponses manquent globalement, qu’il s’agisse des sujets abordés dans les formations ou des modalités de financement.

L'enquête sur les besoins de formation est proposée ci-dessous en téléchargement et/ou consultation.

